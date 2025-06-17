В сентябре 2025 года на рынке может появиться неожиданный конкурент iPhone 17 — смартфон Trump Mobile T1. Новинка будет предлагаться в корпусе с отделкой из чистого золота.

Телефон Trump Mobile T1 официально представлен вместе с сервисом Trump Mobile Carrier, предлагающим безлимитный тариф за 47,45 долларов в месяц. При цене 499 долларов устройство сочетает необычную комбинацию устаревших и современных технологий.

Ключевые особенности смартфона:

Устаревшие элементы:

Сохранение 3,5-мм разъема для наушников

Наличие слота для карт памяти

Использование Android 15 вместо ожидаемого Android 16

Технические характеристики:

6,7-дюймовый дисплей

12 ГБ оперативной памяти

256 ГБ встроенной памяти

Неизвестный процессор (возможно производства TSMC в Аризоне)

Камеры:

Основная: 50 МП

Фронтальная: 16 МП

Макрокамера: 2 МП (вызывающая вопросы)

Дополнительные особенности:

Аккумулятор 5000 мАч с 20-ваттной зарядкой

Минимальная поддержка ИИ-функций

Необычный дизайн с асимметричным расположением камер

Спорные моменты:

Заявка на «производство в США» при вероятном использовании импортных компонентов

Отсутствие информации о производительности процессора

Выход на рынок с уже устаревающей версией ОС

Вопросы к полезности 2 МП макрокамеры

Смартфон представлен сыновьями Дональда Трампа — Доном-младшим и Эриком, хотя официальной связи с бывшим президентом не афишируется. Ожидается, что устройство поступит в продажу в сентябре 2024 года, составив конкуренцию новым флагманам, включая ожидаемый iPhone 17.