В сентябре 2025 года на рынке может появиться неожиданный конкурент iPhone 17 — смартфон Trump Mobile T1. Новинка будет предлагаться в корпусе с отделкой из чистого золота.
Телефон Trump Mobile T1 официально представлен вместе с сервисом Trump Mobile Carrier, предлагающим безлимитный тариф за 47,45 долларов в месяц. При цене 499 долларов устройство сочетает необычную комбинацию устаревших и современных технологий.
Ключевые особенности смартфона:
Устаревшие элементы:
- Сохранение 3,5-мм разъема для наушников
- Наличие слота для карт памяти
- Использование Android 15 вместо ожидаемого Android 16
Технические характеристики:
- 6,7-дюймовый дисплей
- 12 ГБ оперативной памяти
- 256 ГБ встроенной памяти
- Неизвестный процессор (возможно производства TSMC в Аризоне)
Камеры:
- Основная: 50 МП
- Фронтальная: 16 МП
- Макрокамера: 2 МП (вызывающая вопросы)
Дополнительные особенности:
- Аккумулятор 5000 мАч с 20-ваттной зарядкой
- Минимальная поддержка ИИ-функций
- Необычный дизайн с асимметричным расположением камер
Спорные моменты:
- Заявка на «производство в США» при вероятном использовании импортных компонентов
- Отсутствие информации о производительности процессора
- Выход на рынок с уже устаревающей версией ОС
- Вопросы к полезности 2 МП макрокамеры
Смартфон представлен сыновьями Дональда Трампа — Доном-младшим и Эриком, хотя официальной связи с бывшим президентом не афишируется. Ожидается, что устройство поступит в продажу в сентябре 2024 года, составив конкуренцию новым флагманам, включая ожидаемый iPhone 17.