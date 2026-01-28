Серия Redmi Turbo 5 будет официально представлена в Китае уже завтра. В преддверии анонса компания постепенно раскрывает ключевые особенности линейки. После публикации характеристик модели Turbo 5 Max бренд поделился подробностями о стандартной версии Redmi Turbo 5.

В серии публикаций на платформе Weibo Redmi подтвердила, что Turbo 5 будет оснащен процессором Dimensity 8500-Ultra. Чип будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем стандарта UFS 4.1. Для охлаждения предусмотрена 3D-испарительная камера с герметичной конструкцией, которая, по заявлению компании, обеспечивает более эффективный отвод тепла.

Также были раскрыты параметры экрана и аккумулятора. Redmi Turbo 5 получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор емкостью 7560 мА·ч. Смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также обратную проводную зарядку на 27 Вт.

Устройство оснастят металлической рамкой, тонкими рамками вокруг дисплея и стеклянной задней панелью. На опубликованных изображениях смартфон показан в белом и мятно-зеленом цветах. Ожидается, что цена Redmi Turbo 5 на китайском рынке составит около 2000 юаней, что эквивалентно примерно 290 долларам США.