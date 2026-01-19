Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон с современным и элегантным дизайном. Модель Infinix Note Edge выделяется тонким корпусом, несмотря на внушительный аккумулятор, а также предлагает изогнутый AMOLED-дисплей и сбалансированные характеристики начального уровня, рассчитанные на повседневное использование и высокую автономность.

Новый Infinix Note Edge получил тонкий корпус толщиной всего 7,2 мм и вес около 185 граммов. На фронтальной стороне установлен крупный 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7100, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 2.2 объёмом до 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.8, а для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 13 Мп.

Среди других особенностей смартфона — инфракрасный порт, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с настройкой JBL, Bluetooth 5.3, NFC, защита от пыли и влаги по стандарту IP65, а также операционная система Android 16 с фирменной оболочкой XOS 16, установленной из коробки.

Infinix Note Edge поступит в продажу по стартовой цене около 200 долларов США. Смартфон будет доступен в нескольких цветах: Lunar Titanium, Stellar Blue, Shadow Black и Silk Green.



