Компания Baikal Electronics, российский разработчик процессоров, с момента своего основания в 2012 году до конца 2024 года произвела и продала 85 000 своих чипов. Несмотря на то что компания разрабатывает процессоры для различных приложений, основная часть из них — это бюджетные модели Baikal-T, предназначенные для встраиваемых решений. Большинство из этих поставок было осуществлено до 2022 года, и руководство компании стремится увеличить объемы производства для удовлетворения растущего спроса на отечественные ПК.

На российском рынке Baikal Electronics поставила 17 000 процессоров к 2019 году. В то время компания имела один офис и 81 сотрудника. К концу 2024 года объемы производства чипов увеличились в пять раз, достигнув отметки в 85 000 единиц. При этом количество офисов расширилось до четырех, а численность персонала удвоилась до 200 сотрудников, как сообщил генеральный директор компании Андрей Евдокимов. Это произошло даже несмотря на банкротство компании в середине 2023 года.

Для сравнения: в 2024 году мировая индустрия выпустила около 262,7 миллиона клиентских ПК (на базе процессоров AMD, Apple, Intel и Qualcomm), примерно 144 миллиона планшетов (с процессорами Apple, MediaTek, Qualcomm и другими) и около 1,239 миллиарда смартфонов — каждый из которых содержит один процессор.

Общее количество в 85 000 включает все три семейства процессоров Baikal:

Baikal-T1 — двухъядерный 32-битный MIPS P5600 с тактовой частотой 1,20 ГГц (5 Вт), предназначенный для встраиваемых и телекоммуникационных приложений;

— двухъядерный 32-битный MIPS P5600 с тактовой частотой 1,20 ГГц (5 Вт), предназначенный для встраиваемых и телекоммуникационных приложений; Baikal-M — восьмиядерный Arm Cortex-A57 с тактовой частотой 1,50 ГГц (35 Вт), ориентированный на клиентские ПК;

— восьмиядерный Arm Cortex-A57 с тактовой частотой 1,50 ГГц (35 Вт), ориентированный на клиентские ПК; Baikal-S — мощный чип с 48 ядрами Arm Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,50 ГГц.

Наибольшее количество поставок пришлось на модель Baikal-T. Все эти чипы были произведены до введения санкций в начале 2022 года на заводе TSMC в Тайване и импортировались в Россию на протяжении нескольких лет.

Евдокимов также сообщил о начале массового производства собственного микроконтроллера с апреля этого года, однако не раскрыл подробностей о его характеристиках.

В будущем Baikal Electronics планирует запустить производство нового процессора Baikal-L для мобильных устройств — ноутбуков и планшетов — что позволит компании вновь выйти на рынок клиентских ПК. Кроме того, ожидается запуск производства процессора Baikal-S2 для центров обработки данных. Оба устройства будут производиться китайской компанией SMIC.