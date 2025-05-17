Nvidia предоставила ограниченному числу изданий доступ к тестовому драйверу для видеокарты RTX 5060. В рамках строгого превью в сети появились первые бенчмарки новой модели среднего класса на архитектуре Blackwell. В играх с поддержкой генерации кадров RTX 5060 демонстрирует прирост до 25 % по сравнению с RTX 4060, но отстаёт от RTX 5060 Ti на 15 %.

Превью с ограничениями от Nvidia

По данным GameStar Tech, компания разрешила лишь избранным медиа проводить тестирование RTX 5060. Журналисты не могли выбирать игры, настройки или видеокарты для сравнения — всё было заранее утверждено. Для бенчмарков использовались разрешение 1080p, максимальные графические настройки, трассировка лучей и DLSS в режиме качества. Сравнение проводилось в следующих играх: Avowed, Doom: The Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy.

Производительность RTX 5060

Японское издание Ascii опубликовало сравнительный анализ RTX 5060 с видеокартами предыдущих поколений: RTX 2060, RTX 3060, RTX 4060, а также с RTX 5060 Ti (8 ГБ и 16 ГБ). Тестирование проводилось только с включённой функцией генерации кадров: FSR 3 для RTX 2060 и RTX 3060, DLSS 3 для новых моделей.

Средние результаты:

+25 % производительности у RTX 5060 по сравнению с RTX 4060

производительности у RTX 5060 по сравнению с RTX 4060 –15 % отставания от RTX 5060 Ti (8 ГБ)

отставания от RTX 5060 Ti (8 ГБ) RTX 5060 заметно обходит RTX 3060 и RTX 2060 в современных играх

Важно: генерация кадров не отражает нативную производительность, поэтому фактический FPS без DLSS может отличаться.

Важные детали

RTX 5060 основана на архитектуре Blackwell

Поддержка DLSS 3 и Frame Generation

Бенчмарки выполнены при фиксированных условиях, без свободного выбора тестов

Полноценные обзоры станут доступны после выхода драйверов и снятия ограничений.