Поддержка устаревших процессоров была визитной карточкой Linux, но даже у самого дружелюбного к «древнему железу» ядра когда-нибудь заканчивается терпение. Разработчики ядра предложили окончательно отказаться от поддержки процессоров Intel i486 и ранних моделей Pentium (i586), чтобы облегчить сопровождение и развитие Linux в будущем.

Этот шаг станет крупнейшим отказом от совместимости с устаревшим железом с 2012 года, когда Linux перестал поддерживать процессоры i386. Теперь же под удар попадает ещё одно поколение, прожившее с Linux более 30 лет.

Почему разработчики хотят отказаться от i486 и i586

С предложением выступил Инго Мольнар — один из ключевых участников разработки ядра. В своём патче формата RFC он отметил, что поддержка этих чипов создаёт избыточную сложность и замедляет развитие ядра. Более того, удаление поддержки старых CPU позволит избавиться от 14 104 строк кода в 80 различных файлах ядра — это серьёзный объём технического долга.

Мольнар также сообщил, что основатель Linux Линус Торвальдс разделяет это мнение и также хочет «оставить поддержку i486 в прошлом». Помимо очистки кода, это повысит минимальные системные требования ядра: теперь оно будет предполагать наличие инструкций TSC (Time Stamp Counter) и CX8 (CMPXCHG8B), которые отсутствуют в i486 и ранних Pentium.

Чипы, с которых начиналась эпоха персональных компьютеров

Процессоры Intel i486 дебютировали в 1989 году и стали четвёртым поколением совместимых с x86 микропроцессоров. Они впервые объединили в одном чипе кэш-память и математический сопроцессор, что впоследствии стало стандартом для всех современных CPU. Эти процессоры производились по техпроцессу от 1000 до 600 нм и имели тактовую частоту от 20 до 100 МГц. Последние экземпляры покинули сборочные линии только в 2007 году.

Следом за ними появились чипы серии i586, более известные как первые Pentium. Они появились в 1993 году и привнесли сразу несколько архитектурных улучшений: двойной конвейер целочисленных операций, более совершенную FPU (единицу с плавающей точкой), а также поддержку более высокой производительности. Pentium первого поколения выпускались по техпроцессу 800 нм и работали на частотах от 60 до 66 МГц.

Переходный этап, к которому давно шли

Разговоры о прекращении поддержки i486 идут уже не первый год — ещё в 2022 году разработчики обсуждали такую возможность. Однако теперь стало ясно: количество пользователей, действительно запускающих современные версии Linux на этих чипах, ничтожно мало, а издержки на поддержание кода — весьма ощутимы.

Отказ от i486 и i586 — логичный шаг в эволюции ядра, который поможет сделать Linux легче, чище и современнее. Для энтузиастов, продолжающих использовать архаичное железо, всегда останутся старые версии дистрибутивов или специализированные сборки, но основная ветка развития Linux движется вперёд.