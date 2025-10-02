Производитель объявил о старте продаж модулей оперативной памяти LPCAMM2 для ноутбуков с впечатляющей рабочей частотой 8533 МТ/с. Эти фирменные модули позволяют значительно увеличить быстродействие портативного компьютера, сохраняя при этом его небольшие размеры.

По заявлению компании, по сравнению с традиционными SO-DIMM, планки LPCAMM2, основанные на чипах LPDDR5X, требуют на 64% меньше пространства в корпусе ноутбука и демонстрируют энергоэффективность, превосходящую предыдущие решения, на 58%.

В настоящее время Crucial предлагает модули нового формата емкостью до 64 ГБ, которые обычно устанавливаются непосредственно производителями ноутбуков. Представители компании сообщили о планах по выпуску в 2026 году еще более быстрых решений с пропускной способностью до 9600 МТ/с.