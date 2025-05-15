Samsung Foundry выиграла контракт на выпуск нового чипа для Nintendo Switch 2. Компания будет производить Tegra-чипсет для консоли по 8-нм техпроцессу — об этом сообщают источники в Южной Корее.

Nintendo готовится к запуску новой консоли, и, как стало известно, именно Samsung займётся выпуском ключевого процессора для Switch 2. Ранее Nintendo рассматривала варианты сотрудничества с TSMC, включая 7-нм и 8-нм решения, но в итоге отдала предпочтение Samsung. Причина — более выгодные условия поставок и ценовая политика южнокорейской компании.

Samsung активно конкурирует с TSMC и использует агрессивное ценообразование, чтобы привлечь крупных клиентов. Производственные мощности на базе 8-нм техпроцесса у Samsung хорошо отлажены: уровень выхода годных кристаллов (yield) составляет от 70 до 80%, что делает процесс стабильным и коммерчески привлекательным.

Ожидается, что Nintendo продаст более 15 миллионов консолей Switch 2, каждая из которых будет оснащена чипом, изготовленным Samsung. Эта сделка может стать важным шагом для Samsung Foundry на фоне снижения доли на рынке и трудностей с внедрением более продвинутых решений вроде 3-нм GAA.

Контракт с Nintendo поможет Samsung компенсировать снижение выручки и усилить позиции в конкурентной борьбе за заказы на полупроводники.