Обычные противники в Arc Raiders уже не представляют серьёзной угрозы для многих игроков. В недавнем интервью студия Embark намекнула, что планирует добавить не только новые типы стандартных Арков, но и значительно более крупных и опасных врагов.

С момента релиза Arc Raiders в октябре 2025 года игра заметно изменилась. Игроки делились эпичными моментами, составляли списки особенно токсичных пользователей и даже модифицировали игру, превращая её в шутер от первого лица. Со временем многие набрались достаточного опыта, и обычные роботизированные противники перестали быть проблемой, что и подтолкнуло разработчиков к пересмотру PvE-составляющей.

По словам Вирджила Уоткинса, ведущего дизайнера Embark Studios, PvE в Arc Raiders станет более напряжённым. В интервью GamesRadar он рассказал, что команда планирует добавить новые типы стандартных Арков с иным оружием и моделями поведения, а также намекнул на появление куда более масштабных врагов. Уоткинс отметил, что внимательные игроки уже могли заметить в некоторых локациях огромные Арки, по размеру сопоставимые с горами, которые пока служат лишь фоном. Кроме того, на 2026 год уже анонсировано несколько новых карт.

На данный момент эти гигантские Арки выполняют роль визуальных намёков, однако Embark явно заинтересована в том, чтобы сделать их полноценной частью игры. Как поясняет Уоткинс, основная проблема заключается в технических ограничениях: враги такого масштаба на текущий момент могут буквально «положить сервер». Хотя подтверждения их скорого появления пока нет, разработчики не исключают такую возможность в будущем. Если технические сложности удастся преодолеть, это может серьёзно изменить эндгейм-контент.

Сейчас эндгейм Arc Raiders во многом сводится к фарму боссов ради создания снаряжения, которое затем используется против этих же боссов, что со временем может показаться однообразным. Появление гигантских врагов способно вдохнуть в этот процесс новую жизнь и придать фарму более ощутимую цель. Судя по реакции на Reddit, идея была воспринята в основном положительно.



