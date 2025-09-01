Компания Viltrox анонсировала новые светосильные портретные объективы AF 56mm F1.2 Pro для камер с байонетами Sony E и Fujifilm X (формат APS-C). Новинка ориентирована на фотографов и видеографов, которым важны высокая детализация, малый вес и выразительное боке.

Объектив построен по схеме из 13 элементов в 8 группах, включая асферический элемент (UA), элемент с низкой дисперсией (ED) и три высокоиндексных элемента. Такое сочетание снижает хроматические аберрации и повышает резкость по всему кадру. Для подавления бликов и повышения контрастности используется фирменное HD nano-покрытие.





Эквивалентное фокусное расстояние составляет 85 мм, что считается оптимальным для портретной съёмки. Светосила F1.2 обеспечивает малую глубину резкости и сильное отделение объекта от фона. По заявлению производителя, объектив сохраняет высокое качество изображения даже на полностью открытой диафрагме.

За автофокус отвечает система Dual HyperVCM — быстрый, точный и практически бесшумный мотор. Для видеосъёмки предусмотрено минимальное «дыхание фокуса», что помогает удерживать кадр стабильным при перефокусировке.





Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и полностью защищён от пыли и влаги. Дополнительно нанесены покрытия, устойчивые к царапинам и отпечаткам. Версия для Sony E получила выделенную функциональную кнопку, переключатель AF/MF и деклик-переключатель диафрагмы. Обе версии оснащены портом USB-C для обновления прошивки.

Минимальная дистанция фокусировки — 0,5 м, резьба под фильтр — 67 мм. Стоимость составит $580 в США, €599 в Европе и £530 в Великобритании.





Ранее Viltrox также представила сверхширокоугольный объектив AF 15mm F1.7 Air для APS-C и выпустила модель AF 135mm F1.8 LAB FE, которую сравнивают с флагманскими портретными объективами Sony.