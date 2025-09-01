Lenovo уже несколько месяцев готовит второе поколение своего портативного игрового ПК, и теперь стало известно, что официальная премьера Legion Go 2, скорее всего, состоится на выставке IFA в ближайшие дни. В сети появились масштабные утечки, полностью раскрывающие дизайн и характеристики устройства.

По данным инсайдера Эвана Бласса, получившего доступ к промо-материалам Lenovo, Legion Go 2 внешне сохраняет преемственность, объединяя черты первой версии и модели Legion Go S. Устройство получило острые верхние углы корпуса и более удобные изогнутые ручки. Контроллеры теперь оснащены двумя кнопками меню (ранее была одна), а также сканером отпечатков пальцев на верхнем торце.





RGB-подсветка вокруг стиков выполнена с разрывами, формирующими узор в стиле логотипа Legion. На каждом контроллере сохранены по две программируемые кнопки, при этом на правом появились ещё две для режима FPS. На задней панели заметно увеличенное отверстие для воздухозабора, а система охлаждения получила более крупный вентилятор.

Главным обновлением «под капотом» стал чип AMD Ryzen Z2 Extreme — он предлагает больше графических ядер и повышенный TDP до 35 Вт, по сравнению с прошлым Z1 Extreme. По слухам, Lenovo может выпустить и более доступную версию с базовым Ryzen Z2.





Экран также обновили: теперь это 8,8-дюймовая OLED-панель с частотой 144 Гц и поддержкой переменной частоты обновления, при сохранении соотношения сторон 16:10.

Ожидается, что стартовая цена Legion Go 2 в Европе составит €999 (около $1,170).



