Большинство электронных книг остаются верны базовому набору: экран E-Ink, встроенный магазин и батарея, которой хватает на отпуск. Но на выставке IFA 2025 компания DuRoBo показала куда более амбициозное устройство — Krono, которое сама называет «AI-powered ePaper Focus Hub».

По характеристикам новинка выглядит весьма впечатляюще. Krono оснащён 6,13-дюймовым дисплеем Carta 1200 HD с плотностью 300 ppi и соотношением сторон 18:9. Под капотом — восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Для сравнения: у Kindle или Kobo обычно всего 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ хранилища. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 3950 мА·ч, но компания пока не уточнила, на сколько хватит работы.





Есть Wi-Fi, Bluetooth, USB-C для зарядки, стереодинамики и два микрофона. Они отвечают за уникальную функцию: сбоку устройства расположено колесико, которое служит и элементом управления, и кнопкой быстрого доступа к «Spark» — инструменту ИИ для заметок. Зажав его, можно надиктовать голосовое сообщение, которое Krono расшифрует и даже кратко перескажет. Также через динамики или Bluetooth-наушники ридер работает как аудиоплеер для подкастов, аудиокниг и музыки.

Как и другие ридеры, Krono получил регулируемую подсветку для чтения в любых условиях. Но главное отличие в том, что он работает на Android 13. Это значит, что пользователи могут устанавливать сторонние приложения и использовать свои любимые книжные сервисы, а не быть привязанными к одному магазину. Поверх Android компания добавила минималистичный интерфейс, чтобы создать спокойную среду без отвлекающих факторов.





Продажи Krono уже стартовали на Kickstarter, поставки запланированы на ноябрь 2025 года. Позже в этом же году устройство появится в рознице по цене около €279,99 (~$327).

Даже если Krono не оправдает всех амбиций, приятно видеть новые идеи на рынке ридеров, где давно не было свежих игроков.



