Google готовится к масштабной презентации новых устройств линейки Pixel, запланированной на 20 августа 2025 года. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке и начнется в 13:00 по восточному времени. Компания обещает показать не только новые смартфоны, но и представить обновленные носимые устройства, приурочив запуск к 10-летнему юбилею бренда Pixel.

Особый интерес вызывает флагманская линейка Pixel 10, которая, согласно утечкам, будет включать четыре модели: стандартный Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold. Главной особенностью новых смартфонов станут усовершенствованные функции на основе искусственного интеллекта. В частности, Google представит революционные возможности редактирования фотографий, включая добавление людей на уже сделанные снимки и интеллектуальное масштабирование без потери качества изображения.





Дизайн новых устройств сохранит фирменный стиль Google, при этом компания сделает акцент на новом серо-серебристом цвете под названием Moonstone. Среди возможных изменений в технической части обсуждается полный переход на eSIM, что означает отказ от традиционных физических SIM-карт. Также ожидается значительное улучшение работы телеобъективной камеры.

Параллельно со смартфонами Google планирует представить обновленные носимые устройства. Pixel Watch 4 получит усовершенствованные датчики для мониторинга здоровья и более плавную работу операционной системы Wear OS. Новые беспроводные наушники Pixel Buds 2a обещают улучшенное качество звука и более эффективное активное шумоподавление.

Мероприятие обещает быть звездным — среди специальных гостей значатся ведущий Джимми Фэллон, баскетболист Стивен Карри, гонщик «Формулы-1» Ландо Норрис и популярная музыкальная группа Jonas Brothers. Такой состав приглашенных знаменитостей указывает на то, что Google готовит по-настоящему масштабное шоу.

В своих тизерах компания намекает на стремление выйти за рамки традиционных представлений о смартфонах, возможно, бросая вызов конкурентам, включая Apple, которая пока не выпустила собственный складной телефон. Презентация 20 августа должна дать ответы на все вопросы о новых продуктах Google и обозначить дальнейшее направление развития бренда Pixel.



