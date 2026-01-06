На выставке CES 2026 компания Alienware анонсировала игровой ноутбук Aurora 16X — более компактную модель, расположенную ниже флагманской серии Area-51, но при этом оснащённую современными процессорами Intel Core Ultra HX и мобильными видеокартами NVIDIA RTX 50-й серии.

Alienware Aurora 16X может комплектоваться процессорами Intel Core Ultra 5, 7 или 9 серии HX в сочетании с видеокартами GeForce RTX 5060 или RTX 5070 для ноутбуков. Максимальная мощность графического ускорителя ограничена 115 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет дополнительно выделять до 15 Вт в зависимости от конфигурации. За охлаждение отвечает фирменная система Cryo-Chamber, включающая два вентилятора, медные тепловые трубки и несколько вентиляционных отверстий, что позволяет поддерживать стабильную производительность под нагрузкой.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,2 мс. Экран сертифицирован по стандарту VESA ClearMR 9000, поддерживает DisplayHDR True Black 500, охватывает 120% цветового пространства DCI-P3 и обеспечивает пиковую яркость до 620 нит в HDR-режиме. Также предусмотрено программное обеспечение для защиты матрицы от выгорания.

Aurora 16X поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопители PCIe Gen 4 NVMe, включая конфигурации с двумя SSD в режиме RAID 0. Набор портов включает Thunderbolt 4, USB-C с поддержкой DisplayPort, HDMI 2.1 с прямым подключением к дискретной видеокарте, порты USB-A и разъём Ethernet RJ-45. Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Вес ноутбука составляет около 2,66 кг, а ёмкость аккумулятора — 90 Вт·ч. Питание осуществляется через фирменный блок на 180 или 280 Вт в зависимости от конфигурации видеокарты, при этом отдельно доступна зарядка через USB-C. Корпус выполнен с анодированной алюминиевой крышкой и нижней панелью, клавиатура оснащена одно зонной RGB-подсветкой и ходом клавиш 1,4 мм, а обновлённый шарнир позволяет открывать ноутбук одной рукой.





Информации о цене и сроках начала продаж Alienware Aurora 16X компания пока не раскрыла.