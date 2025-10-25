Нестабильность в сфере онлайн-шопинга растет. Многие, вероятно, сталкивались с тем, что стоимость авиабилетов, гостиниц и других сервисов постоянно варьируется и различается для разных пользователей. Выясняется, что компании активно внедряют искусственный интеллект для персонализации ценовых предложений.

За этими изменениями стоит инновационная модель ценообразования, основанная на ИИ. В прошлом онлайн-магазины использовали системы динамического ценообразования, где цены корректировались в зависимости от спроса, времени года или активности конкурентов.

Однако в настоящее время ИИ изучает историю просмотров в интернете, сделанные покупки, географическое положение, используемые устройства и даже информацию из социальных сетей клиентов. На основе этих данных создается детальный «портрет покупателя», что позволяет предлагать индивидуальные цены каждому. Отмечается, что первыми подобную технологию широко внедрили авиаперевозчики.

Сначала они адаптировали цены в зависимости от наличия свободных мест и времени, оставшегося до отправления, а затем начали анализировать онлайн-активность клиентов. Но вместе с комфортом появились и новые проблемы. Персонализированное ценообразование ставит под сомнение принципы открытости и справедливости, поскольку разные потребители могут платить различные суммы за идентичные товары или услуги, часто даже не подозревая об этом.