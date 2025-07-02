Не секрет, что Google собирает большое количество пользовательских данных с Android-устройств. Хотя у пользователей есть несколько способов ограничить этот сбор, Android всё ещё уступает операционной системе Apple в вопросах минимизации передачи данных. Теперь суд присяжных в Калифорнии оштрафовал Google на $314,6 млн за «неправомерное использование» данных владельцев смартфонов.

Как сообщает Reuters, суд встал на сторону истцов, которые утверждали, что Google отправляла и получала данные с Android-смартфонов без разрешения пользователей, даже когда устройства находились в режиме ожидания. Коллективный иск был подан ещё в 2019 году и представляет интересы примерно 14 миллионов жителей Калифорнии.

Истцы заявили, что Google собирала данные в фоновом режиме, когда телефоны не использовались, и применяла эту информацию, в частности, для таргетированной рекламы — при этом расходуя мобильный интернет пользователей.

Представитель Google Хосе Кастанеда сообщил Reuters, что компания планирует обжаловать решение суда. По его словам, вердикт «неправильно трактует» работу сервисов, необходимых для безопасности, производительности и надёжности устройств на Android.





В суде Google также настаивала, что пользователи Android уже дали согласие на такие передачи данных, приняв условия использования и политику конфиденциальности, и что пользователи не понесли никакого ущерба.

Поскольку Google подала апелляцию, штраф не будет выплачен до завершения судебного процесса, и никаких компенсаций пользователям пока не ожидается. Как и в большинстве судебных разбирательств, дело может затянуться на месяцы или даже годы.





Причём это не единственный судебный иск против Google по поводу сбора пользовательских данных без явного согласия. Другая группа подала аналогичный иск в городе Сан-Хосе — уже от имени пользователей Android из остальных 49 штатов США. Это дело, однако, в суде рассмотрят не раньше апреля следующего года.