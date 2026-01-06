Прошло несколько лет с тех пор, как Acer вышла на рынок электрического персонального транспорта. На выставке CES 2026 компания анонсировала новую модель электросамоката под названием Predator ES Storm Pro.

Новинка получила складную раму из алюминия и защиту от влаги по стандарту IPX5. Для повышения безопасности предусмотрена RGB-подсветка, которая улучшает видимость самоката и сигнализирует другим участникам движения о торможении и поворотах. Также Acer добавила крепление для смарт-меток, благодаря которому владелец сможет проще найти самокат в случае потери или кражи.

Predator ES Storm Pro оснащён задним мотор-колесом мощностью 500 Вт с пиковой отдачей до 1200 Вт. Он работает в паре с аккумулятором на 48 В ёмкостью 614 Вт·ч, обеспечивающим до 65 км пробега на одном заряде. Крутящий момент составляет 29 Н·м, а заявленная способность преодолевать подъёмы достигает 25%.

Максимальная скорость самоката зависит от региона продаж. В ряде стран ЕС, включая Германию, Италию, Польшу и Швейцарию, она ограничена 20 км/ч. Версия для Испании способна разгоняться до 25 км/ч, а модификация для рынка США — до 32 км/ч. Пользователям доступны четыре режима езды: Pedestrian, Eco, D и S.

Для комфорта и устойчивости Predator ES Storm Pro оснащён передней вилочной подвеской и задним амортизатором с двойной пружиной. Самокат использует 10-дюймовые бескамерные пневматические шины спереди и сзади, а за торможение отвечает задний дисковый тормоз с электронной системой предотвращения блокировки колёс EABS.





Вес устройства составляет 22,5 кг, а максимальная допустимая нагрузка — 120 кг. Самокат подключается к мобильному приложению Acer eMobility, где можно просматривать статистику поездок и состояние устройства, включая уровень заряда и оставшийся запас хода. Через приложение также доступна настройка световых эффектов и электронная блокировка самоката.

Acer Predator ES Storm Pro поступит в продажу до конца текущего квартала по цене 649 евро. Точные сроки выхода и стоимость в разных регионах будут отличаться.