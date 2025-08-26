Google объявила о новых мерах, которые серьёзно усложнят установку Android-приложений вне официального магазина Google Play. С марта 2026 года пользователи смогут устанавливать приложения только от верифицированных разработчиков, даже если речь идёт о сторонних маркетах или прямом скачивании APK-файлов.

Что изменится для пользователей Android

Компания вводит обязательное «подтверждение разработчика» — аналог проверки документов в аэропорту. При этом Google не будет анализировать содержимое приложений, а лишь удостоверять личность их создателей.





Разработчики, желающие распространять свои приложения через сайдлоад или альтернативные магазины, обязаны будут пройти верификацию через новый Android Developer Console. В рамках процесса им предстоит подтвердить свою личность, зарегистрировать название пакета и ключи приложений. Только после этого пользователи на сертифицированных Android-устройствах смогут их установить.

Сертифицированные устройства — это все смартфоны и планшеты с сервисами Google. На модифицированные версии Android без Google Mobile Services (например, в Китае) новые ограничения распространяться не будут.





Зачем Google ужесточает правила

По данным компании, приложения, установленные через сайдлоад, в 50 раз чаще содержат вредоносное ПО по сравнению с загрузками из Google Play. После внедрения идентификации разработчиков в магазине Google Play число случаев мошенничества заметно снизилось.

Новая система нацелена прежде всего на борьбу с поддельными приложениями, маскирующимися под официальные сервисы банков или популярных брендов.





Когда начнёт работать новая система

Октябрь 2025 года — старт раннего тестирования.

Март 2026 года — доступ к новой консоли получат все разработчики.

Сентябрь 2026 года — запуск в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде.

2027 год и далее — глобальное внедрение.

Сравнение с практикой Apple

Эксперты отмечают сходство с экосистемой Apple. На macOS уже действуют механизмы Developer ID и Gatekeeper, которые позволяют устанавливать приложения только от проверенных разработчиков. Для Android это станет новым шагом к усилению безопасности, но вместе с тем — к ограничению свободы, которая всегда считалась ключевым преимуществом платформы.