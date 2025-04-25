Google продолжает активно продвигать своего ИИ-ассистента Gemini. Уже сегодня он интегрирован в такие сервисы, как Gmail, Google Drive и Android. Однако не все платформы компании получили доступ к этому помощнику — пока что. Уже к концу 2025 года ситуация должна измениться.

Об этом сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи во время отчётного звонка Alphabet за первый квартал 2025 года.

Gemini доберётся до автомобилей, планшетов и наушников

По словам Пичаи, компания планирует заменить Google Assistant на Gemini не только в смартфонах, но и на планшетах, в автомобилях, на умных часах и других устройствах, подключающихся к телефону, включая наушники. Вот его заявление:

«Мы обновляем Google Assistant на мобильных устройствах до Gemini, и позже в этом году обновим планшеты, автомобили и устройства, которые подключаются к телефону — такие как наушники и часы».

Более подробный анонс ожидается на ежегодной конференции разработчиков Google I/O, которая пройдёт с 20 по 21 мая.

Часы, планшеты и Android Auto — новые точки входа для ИИ

Хотя Gemini уже стал ассистентом по умолчанию на большинстве Android-смартфонов, он всё ещё отсутствует на планшетах, устройствах под управлением Wear OS и умных колонках Google. Однако недавние утечки и анализ кода приложений компании указывают на то, что ситуация скоро изменится.

Например, в бета-версии Google App были найдены строки, указывающие на появление Gemini на умных часах как нового «носимого» помощника. Скорее всего, речь идёт об обновлении текущего приложения Assistant, которое затем получит более глубокую интеграцию с выходом Wear OS 6.

Также в коде Android Automotive обнаружены следы работы над интеграцией Gemini в автомобили. Это подтверждает слова Пичаи о разработке ИИ-моделей, ориентированных на быстрорастущие направления, включая робототехнику и автоплатформы.

Google делает ставку на искусственный интеллект

ИИ остаётся ключевым направлением развития для Google. Компания открыто заявляет о планах масштабировать Gemini в потребительском сегменте в 2025 году. С учётом того, насколько искусственный интеллект может упростить работу с устройствами и улучшить пользовательский опыт, такие усилия вполне логичны.

Расширение доступности Gemini — это ещё один шаг Google к созданию полноценной, интеллектуальной экосистемы, в которой голосовой помощник работает одинаково эффективно на всех платформах — от смартфона до автомобиля.