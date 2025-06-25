Компания Unihertz официально анонсировала Titan 2 — новый смартфон с физической клавиатурой, разработанный для пользователей, скучающих по тактильным кнопкам в эпоху сенсорных экранов. Также запущена кампания на Kickstarter, где можно оформить предзаказ на устройство. Это уже четвёртая модель в линейке Titan, после оригинального Titan (2019), компактного Titan Pocket (2021) и тонкого Titan Slim (2022).

Titan 2 оснащён квадратным 4,5-дюймовым основным экраном с разрешением 1440 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. На задней стороне в модуле камеры установлен дополнительный 2-дюймовый экран (410 × 502 пикселя), который может показывать уведомления, работать как виджет-панель или использоваться в качестве превью для селфи.

Под основным дисплеем расположена физическая клавиатура QWERTY с улучшенной тактильной отдачей. Клавиши поддерживают свайп-жесты и могут быть запрограммированы на запуск различных функций.

Камера смартфона состоит из основного сенсора на 50 МП, телеобъектива на 8 МП с 3.4-кратным оптическим зумом и фронтальной камеры на 32 МП с автофокусом.





Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7300, дополненный 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем на 512 ГБ стандарта UFS 3.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт через порт USB-C.

Titan 2 работает на Android 15 и предлагает множество дополнительных функций: поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4, инфракрасный порт, Wi-Fi 6, двухдиапазонный GPS, FM-радио и сканер отпечатков пальцев. Устройство создано с упором на прочность, весит 235 граммов и имеет толщину 10.8 мм — заметно меньше, чем у предыдущих моделей серии.





Смартфон уже доступен для предзаказа через Kickstarter. Ранние покупатели могут заказать Titan 2 за 269 долларов, а розничная цена составит около 399 долларов. Отгрузка начнётся в октябре 2025 года. Цветовые варианты пока не уточнены, но устройство будет доступно как в глобальной, так и в версии для США с незначительными отличиями по поддержке сетей.