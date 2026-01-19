Компания Cuktech выпустила новый портативный аккумулятор 15 Air, ориентированный на пользователей, которым нужен мощный, но компактный источник питания в дороге. Новинка получила емкость 15 000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 65 Вт через USB-C.

Толщина устройства составляет менее 1 дюйма, а вес — около 306 г, благодаря чему пауэрбанк легко помещается в рюкзак, чехол для ноутбука или даже карман куртки. В Cuktech делают акцент на портативности без ущерба для производительности.

15 Air оснащён тремя выходными портами: двумя USB-C и одним USB-A. Он способен одновременно заряжать до трёх устройств с суммарной выходной мощностью до 100 Вт. По заявлению компании, за 30 минут аккумулятор может зарядить iPhone 17 Pro Max до 67% или MacBook Air M3 до 48%. Также поддерживается зарядка ноутбуков Apple, Dell и Lenovo.

В устройстве используются технологии GaN (нитрид галлия) и кремний-углеродные аккумуляторные элементы, что улучшает теплоотвод и энергоэффективность. Встроенный TFT-дисплей отображает уровень заряда, входную и выходную мощность, ток, напряжение и примерное время до полной зарядки.

Пауэрбанк поддерживает быструю самозарядку: до 60% за 30 минут или до 23% всего за 10 минут при использовании входной мощности 100 Вт. В комплекте поставляется USB-C кабель, рассчитанный на мощность до 240 Вт.





Для безопасности предусмотрены защиты от перегрева, перегрузки по току и напряжению, короткого замыкания и перезаряда. Устройство сертифицировано для перевозки в ручной клади в самолётах.

Cuktech 15 Air совместим с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, игровые консоли вроде Steam Deck и Nintendo Switch, а также дроны. Пауэрбанк уже доступен по цене $80.