AMD готовит серию настольных процессоров Ryzen 10000 под кодовым именем Olympic Ridge на базе архитектуры Zen 6: в утечке называют семь конфигураций — от 6‑ядерных одночиплетных моделей до 24‑ядерного флагмана, собранного из двух CCD по 12 ядер. Новая линейка обещает больше гибкости в сегментах и сохранит поддержку платформы AM5.

Сколько ядер будет у Ryzen 10000

По данным утечки от инсайдера HXL, в семейство войдут семь вариантов: одночиплетные CCD с 6, 8, 10 и 12 ядрами и двухчиплетные составы 16 (8+8), 20 (10+10) и 24 (12+12) ядрами. Формула простая — у двухCCD‑моделей просто удваивают ядра того же CCD. Это первый раз в истории Ryzen, когда один CCD достигает 12 ядер; раньше верхней планкой было 8 ядер на CCD.

6, 8, 10, 12 ядер — одно CCD

16 (8+8), 20 (10+10), 24 (12+12) — два CCD

48 МБ L3 на одном CCD → 96 МБ L3 для двухчиплетного флагмана (не X3D)

Архитектура — Zen 6; платформа — AM5

Чем Zen 6 и 12‑ядерный CCD меняют расклад

Увеличение размера CCD до 12 ядер меняет ассортимент: AMD сможет точнее сегментировать продукты без привлечения отдельных «особых» линий. Наличие 48 МБ L3 на CCD сохраняет прежнее соотношение кеша на ядро по сравнению с Zen 5, но суммарно даёт 96 МБ в двухчиплетной версии — это серьёзный запас для многопоточных задач.

Важно, что Zen 6 обещает прирост IPC и более высокие частоты, при этом AMD остаётся на AM5. Для потребителей это означает возможность апгрейда без смены платформы в следующих поколениях, а для производителей плат — меньше потребности в радикальных ревизиях платы под новые сокеты.

Как это ставит AMD против конкурентов

Сравнение с планами конкурента выглядит не в пользу прямой гонки по числу ядер: слухи о Nova Lake указывают на 52‑ядерный флагман с двумя тайлами и ~288 МБ bLLC. Intel, похоже, идёт по пути «максимум ядер в одной коробке», в то время как AMD делает ставку на гибкость продуктовой линейки и энергоэффективность через чиплетный подход.





На практике пользовательские сценарии решат всё: игры и многие повседневные приложения по‑прежнему выигрывают от IPC и частот, а не от рекордного количества ядер. Высокоядерные предложения Intel адресованы серверам и профессионалам, готовым мириться с большим энергопотреблением ради масштабируемой многопоточности.

Чего ждать и когда это выйдет

AMD официально не подтвердила Ryzen 10000 за пределами кодового имени Olympic Ridge. По логике выпуска и привычному циклу, релиз может состояться в течение года, но точные даты, частоты и уровни TDP пока неизвестны. Ключевые вещи, за которыми стоит следить: официальная модельная сетка, цены и сравнение энергоэффективности с ответом конкурента.

Вопросы остаются: как AMD разместит 24‑ядерный флагман по цене относительно существующих 16‑ядерных решений, и приведёт ли расширенный размер CCD к заметным выгодам в реальных приложениях. Пока можно готовиться к следующему раунду конкурентной игры — и к тому, что апгрейд AM5 останется привлекательным решением ещё минимум на поколение.