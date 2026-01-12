Компания Audeze официально представила беспроводную игровую гарнитуру Maxwell 2, которая стала продолжением модели Maxwell, выпущенной в 2022 году. Новинка ориентирована на требовательных геймеров и получила ультратонкие планарные излучатели большого диаметра.

Audeze Maxwell 2 оснащена 90-мм планарными драйверами, способными воспроизводить аудио высокого разрешения. Заявленный частотный диапазон составляет от 10 Гц до 50 кГц, а коэффициент гармонических искажений не превышает 0,1% при громкости 100 дБ. Для голосового общения используется съёмный гиперкардиоидный микрофон с поддержкой ИИ-шумоподавления, благодаря чему голос в чате остаётся чётким даже в шумной обстановке.

Гарнитура поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth 5.3 с использованием кодеков LC3, LC3plus, LDAC, AAC и SBC. Также доступны проводные варианты подключения через USB-C и 3,5-мм аудиоразъём, что позволяет использовать Maxwell 2 практически с любыми источниками звука. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 80 часов автономной работы. Быстрая зарядка позволяет получить около 25% заряда всего за 20 минут, а полная зарядка занимает примерно два часа.

Версия Maxwell 2 для PlayStation оценена в 329 долларов и поддерживает пространственный звук Tempest 3D при подключении к консолям Sony. Модификация для Xbox стоит 349 долларов и предлагает поддержку Dolby Atmos при использовании с консолями Microsoft. Обе версии совместимы с ПК и Mac, консолями PlayStation, Xbox и Switch 2, а также смартфонами и планшетами на Android и iOS.