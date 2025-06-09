Сегодня, 9 июня 2025 года, Apple проведёт ежегодную презентацию в рамках конференции WWDC. Начало трансляции — в 20:00 по московскому времени. Событие можно посмотреть в прямом эфире на английском языке или следить за текстовой трансляцией на русском.
Где и как смотреть прямую трансляцию
Презентация Apple WWDC 2025 будет транслироваться онлайн сразу на нескольких официальных площадках. Видеопоток доступен:
- на сайте itzine.ru,
- на YouTube-канале Apple,
- в приложении Apple TV,
- через сайт apple.com,
- в приложении Apple Developer.
Для просмотра достаточно открыть ссылку в браузере или на устройстве Apple. Видео будет доступно на английском языке.
Текстовая трансляция на русском
Пользователи, предпочитающие читать, могут следить за ключевыми моментами презентации в формате текстовой трансляции на русском языке. Крупные техносайты публикуют оперативные обновления с описанием новинок, цитатами и скриншотами в реальном времени.
Кроме того, можно использовать Яндекс.Браузер — он поддерживает моментальный перевод видео с озвучкой. Это удобно для тех, кто хочет смотреть оригинальную трансляцию, но предпочитает русский язык.