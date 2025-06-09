Apple провела свою ежегодную конференцию разработчиков WWDC 2025, на которой представила масштабные обновления всех платформ — от iOS до visionOS. Главным направлением стал новый визуальный стиль Liquid Glass, расширение возможностей Apple Intelligence и глубокая интеграция ИИ в каждую систему. Ниже — подробный обзор всех ключевых анонсов.

Новый дизайн: Liquid Glass объединяет все платформы

Одним из центральных событий WWDC 2025 стало представление совершенно нового визуального языка — Liquid Glass. Это первая за последние 10 лет глобальная переработка интерфейсов во всех операционных системах Apple. Новый стиль вдохновлён тем, как работает стекло в реальном мире: он полупрозрачный, объёмный и динамичный.

Меню, иконки, Dock, виджеты и даже системные окна теперь реагируют на движение, свет и взаимодействие пользователя. Дизайн не просто красив — он помогает сосредоточиться на главном и делает интерфейс более отзывчивым. Liquid Glass стал новой визуальной основой для iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и даже CarPlay.

Apple Intelligence: ИИ теперь встроен в каждое устройство

Разработчикам стал доступен новый фреймворк Foundation Models, позволяющий встраивать ИИ в любые приложения. Это открывает возможности для создания совершенно новых сценариев взаимодействия, от обработки аудио и видео до анализа контекста в режиме реального времени.

iOS 26: персонализация, сообщения, игры и Visual Intelligence

Обновлённая iOS 26 привнесла множество нововведений, направленных на персонализацию и интеллектуальное взаимодействие:

Экран блокировки получил 3D-эффекты, адаптивные часы и возможность подстраивать оформление под музыку или изображение.

В Сообщениях появились динамичные фоны, встроенные опросы, групповые переводы, а также функции Call Screening и Hold Assist, позволяющие фильтровать звонки и автоматически держать очередь.

Новая функция Visual Intelligence распознаёт содержимое экрана iPhone, позволяет выделять элементы, искать их в интернете, задавать вопросы ИИ или создавать события на основе увиденного.

Приложение Wallet теперь поддерживает цифровые ID, отслеживание заказов, а также предлагает новые виды билетов с навигацией внутри аэропорта.

В Apple Music появились переводы и произношение текстов песен, а функция Automix автоматически соединяет треки с учётом ритма.

Новое приложение Games стало центром для игр: пользователи могут видеть, во что играют друзья, создавать челленджи, следить за достижениями и запускать игры из одной точки.

CarPlay Ultra: стеклянный интерфейс и управление авто

CarPlay получил поддержку Liquid Glass, что сделало его интерфейс визуально единым с остальными платформами. Появились виджеты, уведомления в реальном времени и возможность управления климатом, мультимедиа и функциями автомобиля напрямую с экрана.

watchOS 26: Workout Buddy и голосовая мотивация

В watchOS 26 представлен Workout Buddy — голосовой ассистент, который в реальном времени анализирует тренировку и подсказывает, когда ускориться или сделать паузу. Он распознаёт ключевые моменты тренировки и мотивирует с помощью персонализированных голосов.

Улучшены уведомления: они теперь адаптируются под уровень шума вокруг. Smart Stack стал умнее, а пользовательский интерфейс приобрёл новую гибкость с помощью жестов, включая флик запястьем для закрытия уведомлений.

tvOS 26: новые профили, караоке и обновления для Apple TV+

tvOS 26 получила переработанный дизайн в стиле Liquid Glass, поддержку нескольких пользовательских профилей и новый караоке-режим. Теперь можно использовать iPhone как микрофон, а друзья — петь вместе или предлагать треки.

В приложении Apple TV+ добавлены новые обложки фильмов и подборка предстоящих релизов, включая третьи сезоны Foundation и Invasion, пятый сезон Slow Horses, четвёртый сезон The Morning Show и другие премьеры.

macOS 26 Tahoe: прозрачная строка меню, новое Spotlight и Metal 4

macOS 26 под названием Tahoe получила полностью переработанный интерфейс, включая прозрачную строку меню, обновлённые виджеты и поддержку нового движка Metal 4 для улучшенной графики и игр.

Spotlight получил крупнейшее обновление в истории: теперь это не просто поиск, а интеллектуальный помощник. Он предлагает команды, документы и действия на основе поведения пользователя. Поддержка App Intents API, быстрые клавиши и история буфера обмена делают его полноценным инструментом продуктивности.

Появилось новое приложение Games, а также улучшения в Continuity, включая Live Activities для Mac.

visionOS 26: пространственные сцены, 3D-фото и поддержка аксессуаров

visionOS 26 расширяет возможности пространственного взаимодействия:

Виджеты теперь можно размещать в комнате, и они сохраняются между сессиями.

Добавлена возможность создавать 3D-сцены из обычных 2D-фотографий.

Safari получил специальный spatial-режим.

Появилась поддержка контроллеров PS VR2 и стилуса Logitech Muse.

Персонажи (Personas) стали реалистичнее и естественнее в отображении.

Также добавлены функции для корпоративного использования: защищённый доступ к контенту, общий режим устройства и новые инструменты для презентаций и обучения.

iPadOS 26: многозадачность, запись звонков и мощная Files

iPadOS 26 стала самым крупным обновлением для iPad:

Добавлены полноценные окна с возможностью изменять размер и перемещать приложения. Поддерживается режим Exposé, постоянное меню сверху и острый курсор.

Приложение Files теперь поддерживает просмотр в виде списка, настройку папок, выбор приложений по умолчанию и размещение папок в Dock.

В iPadOS появилось отдельное приложение Preview — аналог версии для Mac — для просмотра, редактирования и аннотирования PDF-файлов.

Новая функция Local Capture позволяет записывать видео и аудио прямо с iPad, даже во время звонков. Пользователь может использовать AirPods как микрофон и выбирать источники звука по каждому приложению.

Поддержка фоновых задач с новым API позволяет приложениям выполнять сложные процессы без остановки работы.

Выход обновлений

Сразу после презентации разработчики получили доступ к бета-версиям новых операционных систем. Публичные бета-релизы выйдут в июле, а финальные версии для всех пользователей ожидаются осенью 2025 года.