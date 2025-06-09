Сегодня, 9 июня, в 20:00 по московскому времени начнётся прямая трансляция презентации Apple в рамках конференции WWDC 2025. Компания представит новые версии своих операционных систем, расскажет о развитии искусственного интеллекта и возможностях экосистемы Apple на ближайший год. Видео доступно ниже в этой публикации.

Где и как смотреть презентацию Apple WWDC 2025

Прямая трансляция WWDC 2025 доступна сразу на нескольких официальных платформах Apple. Пользователи могут смотреть онлайн-презентацию на YouTube, в приложении Apple TV, на сайте apple.com и через приложение Apple Developer.

Для зрителей из России и СНГ трансляция начнётся в 20:00 по московскому времени. Также доступна поддержка трансляции в браузерах с функцией автоматического перевода речи — например, в Яндекс.Браузере.

Что покажут на WWDC 2025: iOS 18, Apple Intelligence и редизайн интерфейса

На WWDC 2025 Apple сосредоточится на программных обновлениях. Основной темой станет переход к более тесной интеграции ИИ во все продукты компании. Также ожидаются масштабные изменения в дизайне пользовательских интерфейсов.

Предполагаемые анонсы включают:

iOS 18 (iOS 26) — новая версия мобильной ОС с поддержкой Apple Intelligence, переработанным дизайном и функциями живого перевода, быстрых действий и генерации контента.

— новая версия мобильной ОС с поддержкой Apple Intelligence, переработанным дизайном и функциями живого перевода, быстрых действий и генерации контента. macOS 15 (macOS 26) — обновлённая настольная система с интерфейсом в стиле «Liquid Glass» и новым Центром управления.

— обновлённая настольная система с интерфейсом в стиле «Liquid Glass» и новым Центром управления. watchOS и tvOS — расширенная кастомизация, новые виджеты и обновлённые интерфейсы.

— расширенная кастомизация, новые виджеты и обновлённые интерфейсы. visionOS — первая масштабная итерация после релиза Vision Pro, с поддержкой новых жестов и приложений.

— первая масштабная итерация после релиза Vision Pro, с поддержкой новых жестов и приложений. Обновления приложений — экспорт Markdown в «Заметках», опросы в «Сообщениях», новые фильтры и AI-функции в «Фото».

— экспорт Markdown в «Заметках», опросы в «Сообщениях», новые фильтры и AI-функции в «Фото». Игровая платформа Apple — возможно, компания представит отдельное игровое приложение, вдохновлённое приобретением RAC7.

Отдельно обсуждается ребрендинг систем: Apple может перейти к унифицированной схеме номеров с использованием годов — например, iOS 26, macOS 26, iPadOS 26.

Что важно знать перед просмотром трансляции WWDC 2025

Хотя WWDC ориентирована на разработчиков, именно её презентация задаёт курс на ближайшие 12 месяцев в экосистеме Apple. Ожидаемые обновления затронут миллионы пользователей iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и других устройств.

Прямая трансляция WWDC 2025 — это не только анонсы новых функций, но и демонстрация технологических приоритетов Apple, включая акцент на конфиденциальность, производительность и нейросетевые технологии. Сегодняшнее событие может стать отправной точкой для крупнейших изменений в мобильной платформе Apple за последние годы.

Как смотреть WWDC 2025 на русском языке

Вы можете подключиться к нашей прямой текстовой трансляции на русском языке. Там мы в онлайн-режиме будем рассказывать обо всех новинках на WWDC 2025.

Официальный видеопоток Apple ведётся на английском языке. Чтобы понять детали презентации, пользователи могут воспользоваться:

автоматическим переводом субтитров на YouTube;

нейросетевым озвучиванием через Яндекс.Браузер;

онлайн-расшифровками на профильных техносайтах.

Apple не предоставляет официальный перевод на русский язык, но технология позволяет следить за анонсами в режиме реального времени.