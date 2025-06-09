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Конференция разработчиков Apple WWDC 2025 состоится с 9 по 13 июня. Как и в предыдущие пять лет, мероприятие будет проводиться онлайн, однако в кампус Apple Park пригласят избранных студентов и разработчиков. В рамках открытия 9 июня Apple проведёт основную презентацию с анонсом новых версий операционных систем — именно это событие вызывает наибольший интерес широкой аудитории.

Содержание
1. Что покажет Apple на WWDC 2025
2. Где смотреть трансляцию WWDC 2025

Что покажет Apple на WWDC 2025

Во время презентации в понедельник, 9 июня, компания планирует представить iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 и visionOS 26. Цифра «26» обозначает период обновлений с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года. Кроме того, Apple может впервые показать homeOS — платформу для своего давно обсуждаемого умного домашнего устройства. Цифра «26» в названиях отражает сезон обновлений с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

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Начало трансляции назначено на 10:00 по тихоокеанскому времени и будет вестись из Apple Park в Купертино, штат Калифорния. Время начала по другим часовым поясам:

  • Гонолулу, Гавайи — 7:00 (HAST)
  • Анкоридж, Аляска — 9:00 (AKDT)
  • Купертино, Калифорния — 10:00 (PDT)
  • Финикс, Аризона — 10:00 (MST)
  • Ванкувер, Канада — 10:00 (PDT)
  • Денвер, Колорадо — 11:00 (MDT)
  • Даллас, Техас — 12:00 (CDT)
  • Нью-Йорк, США — 13:00 (EDT)
  • Торонто, Канада — 13:00 (EDT)
  • Галифакс, Канада — 14:00 (ADT)
  • Рио-де-Жанейро, Бразилия — 14:00 (BRT)
  • Лондон, Великобритания — 18:00 (BST)
  • Берлин, Германия — 19:00 (CEST)
  • Париж, Франция — 19:00 (CEST)
  • Кейптаун, ЮАР — 19:00 (SAST)
  • Хельсинки, Финляндия — 20:00 (EEST)
  • Стамбул, Турция — 20:00 (TRT)
  • Дубай, ОАЭ — 21:00 (GST)
  • Дели, Индия — 22:30 (IST)
  • Джакарта, Индонезия — 00:00 (WIB) 10 июня
  • Шанхай, Китай — 01:00 (CST) 10 июня
  • Сингапур — 01:00 (SGT) 10 июня
  • Перт, Австралия — 01:00 (AWST) 10 июня
  • Гонконг — 01:00 (HKT) 10 июня
  • Сеул, Южная Корея — 02:00 (KST) 10 июня
  • Токио, Япония — 02:00 (JST) 10 июня
  • Аделаида, Австралия — 02:30 (ACST) 10 июня
  • Сидней, Австралия — 03:00 (AEST) 10 июня
  • Окленд, Новая Зеландия — 05:00 (NZST) 10 июня

Что касается России, то презентация начнётся в 20:00 по московскому времени. Ниже — точное время начала для разных регионов России:

  • Калининград — 19:00 (MSK−1)
  • Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань — 20:00 (MSK)
  • Екатеринбург, Пермь, Челябинск — 22:00
  • Новосибирск, Омск — 23:00
  • Красноярск, Абакан — 00:00, 10 июня
  • Иркутск, Улан-Удэ — 01:00, 10 июня
  • Чита, Благовещенск — 02:00, 10 июня
  • Хабаровск, Владивосток — 03:00, 10 июня
  • Южно-Сахалинск — 04:00, 10 июня
  • Петропавловск-Камчатский — 05:00, 10 июня

Где смотреть трансляцию WWDC 2025

YouTube

Презентация будет доступна на YouTube — это один из самых простых способов следить за мероприятием, так как платформа поддерживается на большинстве устройств, включая телевизоры и игровые консоли. Ссылка на прямой эфир станет активной 9 июня.

На Mac, iPhone, iPad или Vision Pro

Можно посмотреть трансляцию через браузер Safari или другой совместимый браузер. Устройства должны работать под управлением iOS 10, iPadOS 10 или macOS Sierra 10.12 и новее. Достаточно открыть Safari и перейти по ссылке на страницу WWDC 2025.

Через приложение Apple TV

Трансляция будет доступна в приложении Apple TV на Mac, iPhone, iPad, Vision Pro и Apple TV. Ссылка появится в день мероприятия. Откройте приложение, пролистайте до раздела «Сейчас в эфире» и выберите WWDC 2025 или введите «WWDC» в поиск.

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На ПК с Windows

Если у вас Windows 10 или новее, вы можете посмотреть трансляцию в браузере Microsoft Edge прямо на сайте apple.com. Также возможна работа в Chrome или Firefox (при поддержке MSE, H.264 и AAC).

В приложении Apple Developer и на сайте разработчиков

Apple также будет вести трансляцию в приложении Apple Developer и на официальном сайте для разработчиков.

Текстовая трансляция

Если вы не сможете посмотреть видео или предпочитаете текст, сайт itzine.ru будет вести онлайн-хронику с основными анонсами на сайте на русском языке. Ссылка будет прямо на главной странице и в меню. Вы ничего не пропустите. Просто заходите к 20-00 по Мск на itzine.ru и всё увидите.

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