Конференция разработчиков Apple WWDC 2025 состоится с 9 по 13 июня. Как и в предыдущие пять лет, мероприятие будет проводиться онлайн, однако в кампус Apple Park пригласят избранных студентов и разработчиков. В рамках открытия 9 июня Apple проведёт основную презентацию с анонсом новых версий операционных систем — именно это событие вызывает наибольший интерес широкой аудитории.

Что покажет Apple на WWDC 2025

Во время презентации в понедельник, 9 июня, компания планирует представить iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 и visionOS 26. Цифра «26» обозначает период обновлений с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года. Кроме того, Apple может впервые показать homeOS — платформу для своего давно обсуждаемого умного домашнего устройства. Цифра «26» в названиях отражает сезон обновлений с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Начало трансляции назначено на 10:00 по тихоокеанскому времени и будет вестись из Apple Park в Купертино, штат Калифорния. Время начала по другим часовым поясам:

Гонолулу, Гавайи — 7:00 (HAST)

Анкоридж, Аляска — 9:00 (AKDT)

Купертино, Калифорния — 10:00 (PDT)

Финикс, Аризона — 10:00 (MST)

Ванкувер, Канада — 10:00 (PDT)

Денвер, Колорадо — 11:00 (MDT)

Даллас, Техас — 12:00 (CDT)

Нью-Йорк, США — 13:00 (EDT)

Торонто, Канада — 13:00 (EDT)

Галифакс, Канада — 14:00 (ADT)

Рио-де-Жанейро, Бразилия — 14:00 (BRT)

Лондон, Великобритания — 18:00 (BST)

Берлин, Германия — 19:00 (CEST)

Париж, Франция — 19:00 (CEST)

Кейптаун, ЮАР — 19:00 (SAST)

Хельсинки, Финляндия — 20:00 (EEST)

Стамбул, Турция — 20:00 (TRT)

Дубай, ОАЭ — 21:00 (GST)

Дели, Индия — 22:30 (IST)

Джакарта, Индонезия — 00:00 (WIB) 10 июня

Шанхай, Китай — 01:00 (CST) 10 июня

Сингапур — 01:00 (SGT) 10 июня

Перт, Австралия — 01:00 (AWST) 10 июня

Гонконг — 01:00 (HKT) 10 июня

Сеул, Южная Корея — 02:00 (KST) 10 июня

Токио, Япония — 02:00 (JST) 10 июня

Аделаида, Австралия — 02:30 (ACST) 10 июня

Сидней, Австралия — 03:00 (AEST) 10 июня

Окленд, Новая Зеландия — 05:00 (NZST) 10 июня

Что касается России, то презентация начнётся в 20:00 по московскому времени. Ниже — точное время начала для разных регионов России:

Калининград — 19:00 (MSK−1)

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань — 20:00 (MSK)

Екатеринбург, Пермь, Челябинск — 22:00

Новосибирск, Омск — 23:00

Красноярск, Абакан — 00:00, 10 июня

Иркутск, Улан-Удэ — 01:00, 10 июня

Чита, Благовещенск — 02:00, 10 июня

Хабаровск, Владивосток — 03:00, 10 июня

Южно-Сахалинск — 04:00, 10 июня

Петропавловск-Камчатский — 05:00, 10 июня

Где смотреть трансляцию WWDC 2025

YouTube

Презентация будет доступна на YouTube — это один из самых простых способов следить за мероприятием, так как платформа поддерживается на большинстве устройств, включая телевизоры и игровые консоли. Ссылка на прямой эфир станет активной 9 июня.

На Mac, iPhone, iPad или Vision Pro

Можно посмотреть трансляцию через браузер Safari или другой совместимый браузер. Устройства должны работать под управлением iOS 10, iPadOS 10 или macOS Sierra 10.12 и новее. Достаточно открыть Safari и перейти по ссылке на страницу WWDC 2025.

Через приложение Apple TV

Трансляция будет доступна в приложении Apple TV на Mac, iPhone, iPad, Vision Pro и Apple TV. Ссылка появится в день мероприятия. Откройте приложение, пролистайте до раздела «Сейчас в эфире» и выберите WWDC 2025 или введите «WWDC» в поиск.

На ПК с Windows

Если у вас Windows 10 или новее, вы можете посмотреть трансляцию в браузере Microsoft Edge прямо на сайте apple.com. Также возможна работа в Chrome или Firefox (при поддержке MSE, H.264 и AAC).

В приложении Apple Developer и на сайте разработчиков

Apple также будет вести трансляцию в приложении Apple Developer и на официальном сайте для разработчиков.

Текстовая трансляция

Если вы не сможете посмотреть видео или предпочитаете текст, сайт itzine.ru будет вести онлайн-хронику с основными анонсами на сайте на русском языке. Ссылка будет прямо на главной странице и в меню. Вы ничего не пропустите. Просто заходите к 20-00 по Мск на itzine.ru и всё увидите.