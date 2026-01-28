Компания OpenAI во вторник представила новый научный рабочий инструмент под названием Prism. Он доступен бесплатно всем пользователям с аккаунтом ChatGPT и задуман как ИИ-усиленный текстовый редактор и исследовательская среда для научных публикаций. Prism тесно интегрирован с моделью GPT-5.2, которую можно использовать для проверки утверждений, редактирования научного текста и поиска предыдущих исследований.

Prism не предназначен для самостоятельного проведения исследований без участия человека. По словам руководителей OpenAI, инструмент должен ускорить работу ученых, а не заменить их. Prism сравнивают с интерфейсами для программирования вроде Cursor и Windsurf, которые повышают продуктивность за счет глубокой интеграции ИИ в рабочий процесс.

«Я думаю, что 2026 год станет для ИИ и науки тем же, чем 2025 год был для ИИ и разработки программного обеспечения», — заявил в ходе пресс-конференции Кевин Уэйл, вице-президент OpenAI по науке.

Новый сервис работает через веб-приложение и выходит на фоне резкого роста числа научных запросов в потребительских продуктах OpenAI, включая ChatGPT. По данным компании, ChatGPT в среднем получает около 8,4 миллиона сообщений в неделю по сложным темам в области точных и естественных наук, хотя определить, сколько из них отправлены профессиональными исследователями, затруднительно.

Использование ИИ в академической среде становится все более распространенным. В математике ИИ-модели уже применялись для доказательства ряда давних задач Эрдёша, сочетая анализ существующей литературы с новыми способами применения известных методов. Хотя значимость этих доказательств до сих пор активно обсуждается, результаты стали важным аргументом в пользу ИИ-моделей и систем формальной верификации.





В декабре была опубликована научная работа по статистике, в которой GPT-5.2 Pro использовалась для получения новых доказательств одного из центральных аксиом статистической теории. Роль людей при этом сводилась к постановке задач и проверке результатов. OpenAI отметила это достижение в своем блоге, назвав его примером перспективного сотрудничества человека и ИИ в научных исследованиях.

В публикации компании говорится, что в областях с аксиоматическими теоретическими основами передовые ИИ-модели могут помогать исследовать доказательства, проверять гипотезы и находить связи, на выявление которых у человека ушло бы значительно больше времени.

Значительная часть ценности Prism связана с развитием уже существующих стандартов. Инструмент интегрирован с LaTeX — открытой системой верстки научных работ, но при этом предлагает существенно более широкие возможности, чем большинство доступных LaTeX-редакторов. Prism также использует визуальные функции GPT-5.2, позволяя собирать диаграммы из набросков на онлайн-доске, что часто является проблемным моментом в традиционных инструментах.

Одной из самых сильных сторон Prism стала расширенная работа с контекстом. Когда пользователь открывает окно ChatGPT внутри Prism, модель получает доступ ко всему контексту исследовательского проекта, благодаря чему ответы становятся более релевантными и осмысленными.

Хотя опытный пользователь мог бы добиться похожего эффекта и напрямую с GPT-5.2, OpenAI рассчитывает, что более чистый и удобный интерфейс поможет быстрее привлечь ученых. По словам Кевина Уэйла, это тот же набор факторов, который сделал ИИ особенно эффективным в сфере разработки программного обеспечения.

«Разработка ПО ускорилась не только благодаря мощным моделям, — отметил он, — но и благодаря глубокой интеграции ИИ в рабочие процессы».