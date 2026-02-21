Google прокачала NotebookLM набором функций, которые делают сервис ближе к инструменту для подготовки презентаций и видео — и одновременно подтверждают ставку на платные уровни доступа. Модель Gemini 3.1 Pro появилась в приложении Gemini и в NotebookLM для подписчиков Google AI Pro и Ultra, а инструмент для редактирования слайдов по подсказке (Prompt-Based Revisions) уже доступен всем пользователям.

Помимо генерации слайдов и экспорта в PPTX, мобильные версии получили настройку «видеопревью» с пресетами стиля и полем для инструкций ведущему, а также удобный переход в соответствующие приложения для документов Drive и адаптивные подсказки в чате.

Чем отличается Gemini 3.1 Pro

Gemini 3.1 Pro, по описанию Google, принесла улучшения в базовых возможностях рассуждения — то есть модель быстрее и точнее справляется с задачами, требующими многошаговой логики. Но доступ к этой версии ограничен подписчиками Pro и Ultra, что превращает NotebookLM из эксперимента в часть платной экосистемы Google AI.

Такой подход совпадает с трендом в отрасли: Microsoft, Notion и другие активно привязывают продвинутые языковые модели к платным функциям и рабочим процессам. Для пользователей это означает более мощные ответы, но и необходимость платить за стабильный доступ к «лучшим» моделям.

Как работают Prompt-Based Revisions

Редактирование слайдов по подсказке превращает генерацию в интерактивный творческий цикл: открываете колоду в панели Studio, нажимаете карандаш рядом с названием и получаете полноэкранный интерфейс с полем «Change Slide 1». В это поле можно описать, что изменить — текст, цвета, визуальные элементы — затем нажать «Generate new deck» и получить обновлённую версию.





Prompt-Based Revisions — полноэкранный редактор с полем подсказки

Экспорт слайдов: сейчас PDF и PPTX, интеграция с Google Slides появится позже

Prompt-Based Revisions уже развёрнуты для всех пользователей NotebookLM

Что изменилось в мобильных приложениях

Мобильные версии NotebookLM для Android и iOS получили «Customize Video Overviews» — готовые форматы и визуальные стили для автоматических видео-обзоров, плюс поле для задания фокуса ведущих и язык озвучки. Опции стиля включают Auto-select, Custom, Classic, Whiteboard, Heritage, Paper-craft, Watercolor, Anime, Retro print и Kawaii.

Формат: Explainer (по умолчанию) или Brief

Выбор источников

Визуальный стиль (перечислены выше)

Поле «что должны освещать ведущие»

Выбор языка

Ещё одно полезное улучшение — открытие файлов Drive (Docs, Sheets, Slides и т. п.) в соответствующих приложениях прямо из NotebookLM или в новой вкладке браузера, если приложение не установлено. Появляются и «Chat Suggestions» — динамические подсказки вопросов в чате, которые подстраиваются под ход беседы.

Чего ждать дальше

Экспорт в PPTX и обещанная поддержка Google Slides — очевидный шаг к интеграции с корпоративными рабочими процессами: люди хотят править презентации в знакомых инструментах, а не в закрытых генераторах. Для Google это возможность монетизировать продвинутые модели через Pro/Ultra, для конкурентов — сигнал, что борьба за офисную генеративность только разгорается.

Открытый вопрос — насколько быстро Google сделает часть этих функций доступной без подписки. Пока улучшения повышают ценность платных уровней и упрощают создание материалов, NotebookLM от идеи «умного помощника для знаний» превращается в универсальный конструктор контента с бизнес-ориентированными фичами.