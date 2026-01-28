Alipay, принадлежащий Alibaba, объединился с Xiaomi, чтобы реализовать функцию оплаты парковки в умных очках Xiaomi. Теперь вместо сканирования QR-кода на смартфоне или открытия приложения на выезде пользователи могут просто отдать голосовую команду очкам или посмотреть на код оплаты парковки. После проверки безопасности платеж выполняется автоматически, и водитель может покинуть парковку, не доставая телефон.

По данным Alipay, пользовательский сценарий состоит из трех этапов. Сначала при въезде автомобиля на парковку встроенный в очки ИИ-ассистент заранее голосом уведомляет о начале начисления платы. Это помогает избежать неопределенности относительно момента старта тарификации.

Когда приходит время выезжать, пользователь может сказать команду «Xiao Ai, оплатить парковку». После этого ИИ-ассистент обращается к парковочной системе и автоматически формирует платеж.

На завершающем этапе ассистент озвучивает сумму к оплате, а пользователь подтверждает ее, после чего транзакция завершается. Вся процедура задумана как полностью бесконтактная, что особенно удобно на загруженных парковках или в ситуациях, когда нужно быстро выехать.

Alipay отмечает, что функция реализована на базе технологии защищенного соединения GPASS от Ant Group и интеллектуального решения AHA. В совокупности они образуют то, что компания называет «ИИ-парковочным ассистентом для умных очков».





Идентификация пользователя осуществляется с помощью таких методов, как распознавание голоса. После однократной привязки аккаунта Alipay пользователь может подтверждать платежи без дополнительных действий.

Технология GPASS также поддерживает взаимодействие между несколькими устройствами. Если в мобильном приложении Alipay включены уведомления о парковке, информация о въезде автомобиля, статусе оплаты и выезде может одновременно поступать в виде голосовых уведомлений в умные очки.

Компания сообщает, что функция уже работает в рамках сети умных парковок Alipay в ряде городов. Она доступна на парковках в деловых районах, транспортных узлах, офисных зданиях и туристических местах.

Помимо парковки, Alipay также интегрировала в умные очки Xiaomi своего ИИ-помощника по здоровью Ant Afu. Пользователи могут выбрать его в разделе «Рекомендуемые умные агенты», привязать аккаунт и задавать вопросы, связанные со здоровьем, прямо во время ношения очков.

Xiaomi представила свои первые ИИ-умные очки в июне прошлого года. Устройство оснащено 12-мегапиксельной камерой от первого лица, поддерживает ассистента Xiao Ai и функции оплаты, включая возможность «платить взглядом».