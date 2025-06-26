Xiaomi завершила крупное мероприятие в Китае, представив целый ряд новых устройств. Одной из самых интересных новинок стали умные очки Xiaomi AI Glasses — ответ бренда на Ray-Ban Meta*.

Новые очки от Xiaomi поддерживают запись видео в 2K (1440p) с частотой до 30 кадров в секунду и используют полностью голосовое управление без встроенного экрана. Правая дужка оснащена сенсорной панелью, а сами очки можно оснастить как обычными линзами с диоптриями, так и электрохромными.

Вес устройства составляет всего 40 граммов. Встроенная камера с сенсором Sony IMX681 на 12 Мп позволяет снимать видео от первого лица, проводить прямые трансляции и делать фотографии. Кроме того, в очки встроены пять микрофонов с технологией костной проводимости и шумоподавлением, а также два динамика для воспроизведения мультимедиа.

В качестве процессора используется чип Snapdragon AR1 от Qualcomm, а операционная система — фирменная Vela OS от Xiaomi.





AI Glasses оснащены аккумулятором ёмкостью 263 мАч. По заявлениям компании, это обеспечивает до 8 часов и 36 минут автономной работы — вдвое больше, чем у Ray-Ban Meta*. Очки имеют порт USB-C, что позволяет заряжать их напрямую, без необходимости использовать фирменный чехол-зарядку.

Xiaomi AI Glasses доступны в чёрном, коричневом и зелёном цветах. Стоимость на рынке Китая составляет 1 999 юаней (примерно 278 долларов). Пока не сообщается, планирует ли компания выпуск очков за пределами Китая.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.