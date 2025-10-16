Компания Samsung, сделавшая ставку на тонкий и лёгкий дизайн в ущерб части технических характеристик, столкнулась с неудачей: её флагман Galaxy S25 Edge оказался коммерчески провальным. По данным южнокорейского издания Newspim, производитель уже принял решение прекратить выпуск серии Edge и отменить разработку Galaxy S26 Edge.

Отмечается, что решение о закрытии линейки было принято всего через пять месяцев после релиза S25 Edge из-за крайне низких продаж. В результате Samsung вернётся к привычной тройке моделей: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra.

По данным источника, производство Galaxy S25 Edge будет остановлено, как только распродадут все имеющиеся запасы. Вероятность возвращения линейки в будущем оценивается как крайне низкая, хотя разработка Galaxy S26 Edge была фактически завершена — теоретически компания может выпустить устройство отдельно, если изменит планы.

По статистике, на август 2025 года Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra разошлись тиражом 8,28 млн, 5,05 млн и 12,18 млн экземпляров соответственно. Galaxy S25 Edge при этом продался всего в 1,31 млн единиц — результат, который оказался значительно ниже ожиданий, даже с учётом более позднего выхода модели на рынок.

Информацию о закрытии серии подтвердили известные инсайдеры Ice Universe и OnLeaks. Последний, ранее публиковавший рендеры Galaxy S26 Edge, также подтвердил, что проект действительно отменён.





Любопытно, что в начале года ходили противоположные слухи — якобы Samsung планировала заменить серию Plus новой Edge-линейкой. Однако теперь компания, похоже, возвращается к традиционной структуре флагманов, что подтверждают и свежие отчёты, согласно которым разработка Galaxy S26 Plus уже возобновлена.

Пока всё это остаётся на уровне слухов, и окончательные планы Samsung станут известны лишь с официальным анонсом серии Galaxy S26 в ближайшие месяцы.