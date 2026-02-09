Платформа Discord объявила о глобальном внедрении обязательной проверки возраста для всех пользователей, начиная с марта 2026 года. По умолчанию все аккаунты будут переведены в «подростковый режим», ограничивающий доступ к контенту для взрослых, пока владелец не подтвердит своё совершеннолетие. Это решение — часть масштабной кампании по ужесточению модерации на фоне растущего давления регуляторов.

Для снятия возрастных ограничений пользователям предложат два варианта верификации: оценка возраста по лицу через видеоселфи или загрузка удостоверения личности через партнёрские сервисы. Компания заявляет, что биометрические данные никогда не покидают устройство пользователя, а сканы документов удаляются сразу после проверки или в течение короткого срока. Тем, чей возраст невозможно определить автоматически, придётся комбинировать оба метода.

После подтверждения совершеннолетия пользователи получат возможность:

Отключать фильтрацию контента сексуального характера;

Получать доступ к серверам и каналам с маркировкой 18+;

Менять настройки приватности для приёма сообщений от незнакомцев;

Выступать в режиме «сцены» на голосовых серверах;

Отключать предупреждения о запросах в друзья.

Для неподтверждённых аккаунтов сохранится строгий режим: все сообщения от незнакомых пользователей будут автоматически помещаться в отдельную папку «Запросы», а контент для взрослых — размываться или блокироваться. Discord также оставляет за собой право вводить дополнительные ограничения для подростковых аккаунтов, такие как лимиты на покупки или участие в монетизированных активностях.

Глобальный запуск последовал за пилотными проектами в Великобритании и Австралии в 2025 году, где возрастные проверки уже стали обязательными под давлением законов типа UK Online Safety Act. Однако решение вызывает критику цифровых правозащитников. В октябре 2025 года хакеры взломали сторонний сервис верификации Discord, похитив данные 70 000 пользователей, включая сканы паспортов и водительских прав. Инцидент подтвердил риски централизованного сбора биометрических данных.





Эксперты отмечают, что мера может фрагментировать сообщества Discord, где взрослые и подростки ранее свободно взаимодействовали. Также остаются вопросы к точности алгоритмов определения возраста по лицу, которые часто ошибаются при работе с неевропеоидными чертами лица или людьми с особенностями внешности. Тем не менее, для Discord это вынужденный шаг: компания с 500 млн пользователей пытается избежать многомиллиардных штрафов, которые уже получили Meta* и TikTok за недостаточную защиту несовершеннолетних.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.