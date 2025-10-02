Компания Wacom анонсировала MovinkPad Pro 14, Android-планшет, разработанный специально для специалистов в области графики. Ключевыми особенностями новинки стали большой экран, комплектный стилус Wacom Pro Pen 3 и возможность творить где угодно, без привязки к стационарному компьютеру.

OLED-дисплей планшета имеет разрешение 2800×1800 точек, частоту обновления 120 Гц и 100-процентный охват цветовых пространств sRGB и P3. Типичная яркость достигает 400 кд/м², а пиковая — 900 кд/м².

Производитель подчеркивает, что стилус Wacom Pro Pen 3, распознающий 8 192 уровня нажатия, обладающий разрешением 5 080 линий на дюйм и чувствительностью к наклону до 60°, не требует ни зарядки, ни батареек. Сменные наконечники, поставляемые в комплекте, позволяют адаптировать стилус под различные техники рисования.

По заявлению Wacom, текстурированное стекло экрана MovinkPad Pro 14 воссоздает тактильные ощущения, схожие с рисованием на бумаге, что особенно ценно для художников. Кроме того, панель имеет антибликовое покрытие и олеофобный слой, препятствующий появлению отпечатков пальцев.

За вычислительную мощность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в связке с 12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 256 ГБ, но его можно расширить с помощью карты microSD.





Планшет работает на базе Android 15 с предустановленным набором приложений для художников. В их числе виртуальный мольберт Wacom Canvas и приложение Wacom Shelf с поддержкой множества форматов изображений. В стоимость устройства включена годовая лицензия на программное обеспечение Clip Studio Paint Debut.

Среди других характеристик: аккумулятор емкостью 10 000 мАч, стереодинамики, модули Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и GPS. Размеры устройства — 323,3x210x5,9 мм, вес — 699 граммов.

Ожидается, что планшет поступит в продажу в США до конца осени по цене 899 долларов (73 270 руб.).