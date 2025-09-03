За несколько дней до официального анонса Apple в сети появилось короткое видео, предположительно снятое на производственной линии компании, на котором показан новый iPhone 17 Pro Max с необычной широкой панелью камеры, занимающей всю верхнюю часть задней панели.

В 10-секундном ролике, опубликованном на китайской платформе Weibo, рабочий поднимает серебристый смартфон с массивным прямоугольным модулем камеры, в котором расположены три основных объектива в треугольном кластере и несколько дополнительных датчиков. Такой дизайн резко отличается от предыдущих моделей Apple и больше напоминает устройства конкурентов, например Google Pixel.





Кроме того, задняя панель телефона покрыта большой вставкой из тонированного стекла, которая обрамляет логотип Apple и занимает значительную часть корпуса. На видео также видны варианты в серебристом, чёрном и бронзовом цветах. Ранее ходили слухи о новых цветах Pro-линейки, включая оранжевый и тёмно-синий, но точная палитра станет известна только на презентации.

Помимо Pro Max, ожидается выход сверхтонкого iPhone 17 Air толщиной всего 5,5 мм — самого тонкого iPhone в истории, который будет заметно отличаться по дизайну и характеристикам.





Apple пока не комментирует появившееся видео. Напомним, что компания часто использует поддельные прототипы и макеты на этапах тестирования, чтобы сбить с толку конкурентов и предотвратить утечки реальных данных.

Официальная презентация iPhone 17 и новых Apple Watch состоится уже во вторник в Apple Park, Купертино. Тогда и станет известно, насколько правдивы последние утечки.



