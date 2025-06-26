Смартфон Nothing Phone (3) поступит в продажу на следующей неделе, и большая часть его спецификаций уже опубликована. Теперь есть некоторые дополнительные сведения благодаря двум последним отчетам FCC и SGS, которые подтверждают емкость аккумулятора, скорость зарядки и некоторые другие детали.

Nothing Phone (3) будет оснащен аккумулятором емкостью 5150 мАч (NT05A) с проводной зарядкой мощностью 65 Вт. Также подтверждено, что на устройстве не будет загружаться операционная система 3.3 на базе Android 15. Что касается возможностей подключения, смартфон будет поддерживать трехдиапазонный Wi-Fi 6E, Bluetooth и NFC. В списке также указано, что устройство будет предлагаться в белом и синем цветах.

Ожидается, что Nothing Phone (3) будет выпущен с 6,7-дюймовым LT-дисплеем и четырьмя 50-мегапиксельными камерами, включая фронтальный модуль, основной перископ с 3-кратным зумом и сверхширокоугольную камеру. Он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 gen 4 и объемом оперативной памяти до 16 ГБ.