Motorola обновляет свою линейку смартфонов среднего класса, представив сразу две новые модели — Moto G77 и Moto G67. Оба устройства получили крупные дисплеи, ёмкие аккумуляторы и повышенную прочность, а ключевые различия между ними заключаются в производительности, камерах и цене.

Moto G77 позиционируется как более продвинутая и премиальная версия. В этой модели Motorola делает ставку на качество экрана и улучшенную камеру.

Смартфон оснащён большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экран также отличается высокой яркостью — до 5000 нит в пиковом режиме, что обеспечивает хорошую читаемость на улице.

Основная камера Moto G77 получила 108-мегапиксельный сенсор с поддержкой 3-кратного «без потерь» зума. Его дополняет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а для селфи предусмотрен 32-мегапиксельный фронтальный модуль. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 6400, смартфон предлагается с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Звук воспроизводится через стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Также модель получила защиту от пыли и влаги по стандарту IP64, соответствие военному стандарту прочности MIL-STD-810H и защитное стекло Gorilla Glass 7i на передней панели. Moto G77 выходит в цветах Pantone Shaded Spruce и Black Olive и будет продаваться по цене 250 фунтов стерлингов.





Moto G67 представляет собой более доступную версию Moto G77.

Он сохраняет ряд ключевых характеристик, включая 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и защитой Gorilla Glass 7i. Ёмкость аккумулятора, скорость зарядки и сертификация MIL-STD по прочности также совпадают с более дорогой моделью. Основные упрощения касаются производительности и камер.

Вместо Dimensity 6400 здесь используется MediaTek Dimensity 6300, а объём оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia 600 в паре с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Степень защиты от воды немного ниже — IP63. При этом аккумулятор и параметры зарядки остались без изменений.

Эти компромиссы позволили снизить цену устройства до 200 фунтов стерлингов. Moto G67 будет доступен в цветах Pantone Arctic Seal и Nile.