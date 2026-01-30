moto g17 and moto g17 power meet motorolas latest ultra affordable battery life heavyweights
Motorola анонсировала два новых недорогих смартфона для европейского рынка — Moto G17 и Moto G17 Power, которые делают ставку на продолжительное время работы от батареи и доступную цену от €199.

  • Оба устройства получили 6,72-дюймовые экраны, чипсет MediaTek Helio G81 Extreme и 8 ГБ оперативной памяти
  • Производитель заявляет автономность 55,8 часа для Moto G17 и 64,3 часа для версии Power
  • Старшая модель оснащена батареей на 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 30 Вт

Motorola продолжает выпускать бюджетные устройства с акцентом на автономность, представив на этой неделе в Европе две новые модели среднего ценового сегмента. Moto G17 и Moto G17 Power разделяют большую часть характеристик, различаясь преимущественно ёмкостью аккумулятора и скоростью зарядки.

Содержание
1. Общие характеристики обеих моделей
2. Отличия Moto G17 Power от базовой версии
3. Цены и доступность

Общие характеристики обеих моделей

Новинки получили идентичные 6,72-дюймовые LCD-экраны с разрешением 2400 × 1080 пикселей, процессор MediaTek Helio G81 Extreme и 8 ГБ оперативной памяти. Обе модели работают под управлением Android 15 и имеют одинаковые габариты: высота 165,67 мм, ширина 75,98 мм.

Степень защиты IP64 обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам воды, а экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 3. Основная камера на задней панели использует 50-мегапиксельный датчик Sony Lytia 600, дополненный 5-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с апертурой f/2.2. Фронтальная камера получила разрешение 32 мегапикселя с диафрагмой f/2.2, что стало существенным улучшением по сравнению с 8-мегапиксельными сенсорами предшественников.

Стереодинамики поддерживают технологию Dolby Atmos. Смартфоны оснащены Bluetooth 5.4, NFC, разъёмом для наушников 3,5 мм, портом USB Type-C и слотом для карт памяти microSD. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани. Устройства поддерживают 4G LTE, но не имеют модуля 5G.


Отличия Moto G17 Power от базовой версии

Старшая модель Power получила более ёмкую батарею на 6000 мАч против 5200 мАч у обычной версии. Скорость зарядки также различается: 30 Вт по технологии TurboPower у Power против 18 Вт у стандартного Moto G17.

Встроенное хранилище в версии Power увеличено до 256 ГБ, тогда как базовая модель располагает 128 ГБ. Разница отразилась и на толщине корпуса: 8,8 мм у Power против 8,17 мм у младшей модели. Базовая версия предлагает дополнительный цветовой вариант Pantone Bordeaux, недоступный для Power.

Компания не раскрывает точный вес новинок, что может указывать на превышение обычных для класса показателей. При этом производитель заявляет конкретные цифры автономности: 55,8 часа для Moto G17 и 64,3 часа для G17 Power. Эти показатели достижимы в специфичных условиях использования, но остаются выше большинства конкурентов в ценовом диапазоне до €250.

Цены и доступность

В Европе Moto G17 оценен в €199, а Moto G17 Power — в €229. Устройства уже поступили в продажу на европейском рынке, включая Францию и Италию. На американский рынок смартфоны не выйдут.

Несмотря на использование того же чипсета MediaTek Helio G81 Extreme, что и в предшествующих моделях Moto G15 и Moto G15 Power, новинки предлагают улучшенные камеры. Основной модуль впервые для устройств Moto G этого сегмента использует датчик Sony Lytia 600, обещающий чёткую детализацию и яркие цвета.

Отсутствие существенных обновлений процессора вызывает вопросы о целесообразности апгрейда для владельцев предыдущего поколения, однако компания сохранила конкурентоспособные цены, урезав некоторые характеристики для достижения нужных ценовых точек в 2026 году.

