Motorola готовит к выпуску новый смартфон серии G под названием Moto G96. По информации Android Headlines, устройство будет представлено вместе с Moto G86. Официального анонса от компании пока не поступало, но в сети уже появились изображения и ключевые характеристики Moto G96.

Смартфон получит изогнутый pOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 144 Гц, 10-битной цветопередачей и технологией Water Touch 2.0. На экране предусмотрено отверстие для фронтальной камеры. Дизайн Moto G96 схож с Moto G85, тогда как Moto G86, по предварительным данным, будет оснащен плоским дисплеем.

Moto G96 будет доступен в четырех вариантах оформления корпуса из веганской кожи: Cattleya Orchid (лавандовый), Dresden Blue, Greener Pastures и Ashleigh Blue.

В основе смартфона — процессор Snapdragon 7s Gen 2. Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Snapdragon 7s Gen 2 является обновлением по сравнению с Snapdragon 6 Gen 4, установленным в Moto G95. Однако Motorola решила не использовать более свежий Snapdragon 7s Gen 3.

Основная камера Moto G96 будет представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYTIA 700C. Также предусмотрен дополнительный макрообъектив на 8 Мп. Фронтальная камера ожидается с разрешением 32 Мп.

Moto G96 получит аккумулятор емкостью 5500 мАч. Информация о стоимости смартфона будет раскрыта на момент запуска, но предполагается, что цена на Moto G96 в Индии составит менее 25 000 рупий (около 270 долларов США).