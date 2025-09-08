Honor готовит к релизу серию Magic 8, премьера которой ожидается в октябре. Главная новинка — Honor Magic 8 Pro. Смартфон станет единственным устройством на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 с поддержкой 3D-распознавания лица и ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Камеры Honor Magic 8 Pro

По данным инсайдеров, Honor Magic 8 Pro оснастят тройной системой камер:





основной датчик на 50 Мп (формат 1/1,3 дюйма);

сверхширокоугольный модуль на 50 Мп;

перископ-телеобъектив на 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма, светосильной оптикой и эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм (параметр уточняется).

Таким образом, Magic 8 Pro напрямую конкурирует с Vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro, однако последние работают на чипе Dimensity 9500.

Аккумулятор и зарядка

Ещё одной особенностью станет аккумулятор ёмкостью более 7000 мА·ч. В базе китайского регулятора 3C уже появилось упоминание о смартфоне с модельным номером BKQ-AN00 / AN80. Устройство протестировано вместе с зарядным устройством мощностью 90 Вт.





Экран и отличия моделей серии

Honor Magic 8 Pro получит плоский 6,7-дюймовый OLED-дисплей. Базовая версия Magic 8 выйдет с 6,58-дюймовой OLED-панелью.

В серию также войдут Magic 8 Mini и Magic 8 Ultra:





Magic 8 Mini — 6,3 дюйма, процессор Dimensity 9500;

Magic 8 Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5, камера с 50-Мп сенсором 1/0,98 дюйма OV LOFIC, сверхширокий модуль и перископ Samsung HP9 на 200 Мп с 4,3-7x оптическим зумом.

По информации источников, Mini и Ultra выйдут в первой половине 2025 года в Китае.