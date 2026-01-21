Samsung выпустит Galaxy S26 Ultra в шести цветовых вариантах, сообщил инсайдер Эван Бласс. Главным цветом станет Cobalt Violet, а некоторые варианты будут доступны только в онлайн-магазине компании. Анонс ожидается в последнюю неделю февраля 2026 года.

Galaxy S26 Ultra получит шесть цветов: Black, Cobalt Violet, Pink Gold, Silver Shadow, Sky Blue и White

Оранжевой версии не будет, вопреки слухам о копировании iPhone 17 Pro

Цена может вырасти из-за резкого подорожания чипов памяти

Шесть цветов без оранжевого варианта

Известный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился списком цветов для Galaxy S26 Ultra. Флагман предложат в чёрном, Cobalt Violet, розовом золоте, Silver Shadow, небесно-голубом и белом исполнениях.

Чёрный, Silver Shadow и небесно-голубой — привычные варианты для топовых телефонов Samsung, но Cobalt Violet выделяется и может стать героем линейки. Похожий цвет (Titanium Violet) уже был доступен для Galaxy S24 Ultra.

Оранжевой версии Galaxy S26 Ultra, судя по всему, не существует, несмотря на многочисленные слухи о её наличии. Samsung не станет копировать главный цвет iPhone 17 Pro.

Анонс и старт продаж

Samsung может представить серию Galaxy S26 в последнюю неделю февраля 2026 года. Предзаказы, вероятно, откроются в тот же день на отдельных рынках. Общая доступность может начаться со второй недели марта.





Компания может немного повысить цену Galaxy S26 Ultra или сократить бонусы при предзаказе, чтобы компенсировать значительный рост производственных затрат из-за резкого подорожания чипов памяти.

Характеристики и улучшения

Все три модели серии Galaxy S26 получат новые OLED-панели, но их яркость может остаться на уровне 2 600 нит. Galaxy S26 Ultra может получить функцию Privacy Display, ограничивающую видимость экрана под боковыми углами. Все три модели будут использовать рамку из Armor Aluminum и стекло на передней и задней панелях.

Им присвоят рейтинг IP68 для защиты от пыли и воды, встроенный ультразвуковой сканер отпечатков и стереодинамики.

Galaxy S26 и Galaxy S26+ будут использовать процессор Exynos 2600 на большинстве мировых рынков. Galaxy S26 Ultra почти наверняка получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy по всему миру.

Galaxy S26 Ultra также может стать единственной моделью с серьёзными улучшениями камеры — речь идёт о более широких диафрагмах объективов. Galaxy S26 и Galaxy S26+ сохранят тройную камеру 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп от предшественников. Все три модели используют фронтальную камеру на 12 Мп с автофокусом.