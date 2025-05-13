Samsung официально подтвердила: новый Galaxy S25 Edge стал самым тонким смартфоном в истории флагманской линейки Galaxy. Толщина корпуса — всего 5,8 мм, и это не слухи, а данные, озвученные на старте продаж.

Почему он называется Edge?

Главная особенность Galaxy S25 Edge — ультратонкий корпус, ради которого и был создан этот смартфон. Именно благодаря своим габаритам устройство получило название «Edge», и это не просто маркетинг, а реальное достижение инженеров Samsung.

Слухи об экстра-тонком корпусе ходили задолго до релиза, но теперь точная цифра известна официально — 5,8 мм. Это делает Galaxy S25 Edge самым тонким смартфоном серии Galaxy S и самым тонким плоским Android-смартфоном Samsung.

Лёгкий, но мощный

Galaxy S25 Edge весит всего 163 грамма, что делает его не только тонким, но и приятно лёгким в повседневном использовании. Несмотря на минималистичный форм-фактор, устройство сохраняет премиальный статус: в нём установлен чип Snapdragon 8 Elite, фирменная оболочка One UI 7 и поддержка Galaxy AI — таких же, как у всех моделей S25.

Прочность без компромиссов

Корпус защищён новейшим стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 на фронтальной панели — это один из самых устойчивых к падениям материалов в мобильной индустрии. Боковая рамка выполнена из титана, что подчёркивает премиальность устройства и повышает его надёжность.

Когда и где купить

Galaxy S25 Edge поступит в продажу с 30 мая 2025 года в большинстве ключевых рынков. Доступны три цветовых варианта: