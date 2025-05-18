Компания отказалась от сторонних поставщиков в пользу собственного производства.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge, недавно представленный в линейке S25, оснащён аккумулятором ёмкостью 3900 мА·ч, произведённым исключительно компанией Samsung SDI. Об этом сообщает издание TheElec со ссылкой на внутренние источники в цепочке поставок.

В отличие от других моделей серии — Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra — где использовались батареи от двух поставщиков (Samsung SDI и китайской ATL), в случае с Galaxy S25 Edge Samsung решила задействовать только один источник. Ранее компания также закупала элементы питания у BYD и LG Energy, но в этой модели сделала ставку на собственное производство.

Решение, вероятно, связано с желанием контролировать надёжность, качество и безопасность батарей, особенно в устройстве с тонким корпусом. В то же время Galaxy S25 Edge не получил аккумулятор на основе кремний-углеродного анода — технологии, которую начали внедрять китайские производители. Такие элементы обеспечивают на 10–15 % больше ёмкости при том же объёме.

Samsung, по данным TheElec, делает ставку на разработку собственной технологии SUS CAN. Она должна обеспечить более высокую плотность энергии и решить проблему вздутия аккумуляторов, которая ранее наблюдалась в устройствах компании. Первые смартфоны с такими батареями ожидаются в серии Galaxy S26 в начале 2026 года, а также в будущих гибких моделях, которые выйдут во второй половине следующего года.