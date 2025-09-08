Apple официально анонсирует линейку iPhone 17, включая iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air, на презентации 9 сентября 2025 года в 10:00 по тихоокеанскому времени. Но для покупателей важнее другой вопрос — когда новые смартфоны поступят в продажу.

Когда стартуют предзаказы iPhone 17

Apple традиционно открывает предзаказы в пятницу той же недели, когда проходит презентация. В 2025 году эта дата приходится на 12 сентября. С этого дня оформить заказ смогут пользователи в США и других странах первой волны продаж.





Дата выхода iPhone 17 в магазинах

Поставки и розничные продажи, по сложившейся практике, начинаются через неделю после старта предзаказов. В случае iPhone 17 это будет 19 сентября 2025 года.

Таким образом, график выхода выглядит так:





9 сентября — презентация линейки iPhone 17;

12 сентября — старт предзаказов;

19 сентября — начало продаж в магазинах.

Хотя Apple ещё не подтвердила даты официально, именно такой сценарий компания использует из года в год.