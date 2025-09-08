Apple официально анонсирует линейку iPhone 17, включая iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air, на презентации 9 сентября 2025 года в 10:00 по тихоокеанскому времени. Но для покупателей важнее другой вопрос — когда новые смартфоны поступят в продажу.
Когда стартуют предзаказы iPhone 17
Apple традиционно открывает предзаказы в пятницу той же недели, когда проходит презентация. В 2025 году эта дата приходится на 12 сентября. С этого дня оформить заказ смогут пользователи в США и других странах первой волны продаж.
Дата выхода iPhone 17 в магазинах
Поставки и розничные продажи, по сложившейся практике, начинаются через неделю после старта предзаказов. В случае iPhone 17 это будет 19 сентября 2025 года.
Таким образом, график выхода выглядит так:
- 9 сентября — презентация линейки iPhone 17;
- 12 сентября — старт предзаказов;
- 19 сентября — начало продаж в магазинах.
Хотя Apple ещё не подтвердила даты официально, именно такой сценарий компания использует из года в год.