Ubisoft объявила о планируемой реструктуризации студии Massive Entertainment, которая затронет подразделения в Мальмё и Стокгольме. Решение последовало после завершения программы добровольного ухода сотрудников, запущенной в прошлом году, а также финализации долгосрочной дорожной карты. По словам издателя, это дало «более чёткое понимание структуры и ресурсов, необходимых для устойчивой поддержки работы обеих студий в долгосрочной перспективе».

В дальнейшем основной фокус Massive будет сосредоточен на франшизе The Division. В планы входит разработка The Division 3, продолжение поддержки The Division 2, а также развитие движка Snowdrop и сервиса Ubisoft Connect. The Division 3 была анонсирована ещё в 2023 году, однако с тех пор игра так и не была показана публично. Тем не менее, исполнительный продюсер Джулиан Герити недавно заявил, что третья часть «окажет такое же сильное влияние, как и The Division 1».

Помимо The Division, студия Massive работает над ещё одним проектом, ориентированным на инновации и технологии. Его подробности будут раскрыты позже.

В электронном письме сотрудникам Ubisoft подчеркнула, что предлагаемые изменения носят структурный и стратегический характер и не связаны с индивидуальной производительностью, качеством работы команд или недавними релизами. Компания также заверила, что долгосрочное направление развития студий остаётся неизменным: Massive продолжит быть «глобальным домом» для The Division, сыграет ключевую роль в развитии Snowdrop и Ubisoft Connect, а также будет работать над новым, пока неанонсированным технологическим проектом. Сотрудники, которых затронут изменения, будут уведомлены напрямую и получат поддержку в соответствии с местным законодательством.

Реструктуризация Massive происходит на фоне непростого периода для Ubisoft. В конце прошлого года компания создала новое дочернее подразделение Vantage Studios, частично принадлежащее Tencent. Оно курирует такие ключевые франшизы, как Rainbow Six, Assassin’s Creed и Far Cry. Tencent владеет 25% акций нового подразделения и выполняет консультативную роль, в то время как окончательные творческие и бизнес-решения остаются за со-CEO Кристофом Деренном и Шарли Гиймо.





Ubisoft утверждает, что переходит к менее централизованной модели управления, стремясь дать креативным командам больше ответственности и контроля над брендами, над которыми они работают.