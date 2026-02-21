Президент и операционный директор Xbox, покидает Microsoft одновременно с уходом Фила Спенсера с поста главы игрового направления. Компания уже объявила перестановки: Аша Шарма поднимается на роль EVP и генерального директора игрового подразделения, а Мэтт Бути получает повышение до EVP и chief content officer.

Кто уходит из Xbox

Уход Сары Бонд и Фила Спенсера объявлен одновременно — настолько масштабная перестановка редкость для Microsoft Gaming. Бонд пришла в Microsoft в 2017 году, затем в 2023‑м получила пост президента Xbox, где курировала устройства, опыт игроков и стратегию подписочных сервисов. В распоряжении компании — платформа Game Pass, облачный стриминг и собственные аппаратные проекты; именно за эти направления Бонд отвечала в последний период.

Внутреннее сообщение компании подчеркивало вклад Бонд: «Sarah сыграла значительную роль в формировании нашей платформной стратегии, расширении Game Pass и облачного гейминга, поддержке новых запусков аппаратного обеспечения и в управлении важнейшими моментами в истории Xbox», — Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming.

Почему Microsoft меняет подход к Xbox

Перемены идут на фоне пересмотра стратегии: Microsoft всё больше рассматривает Xbox не как отдельную консольную экосистему, а как набор сервисов и возможностей, плотно интегрированных с Windows и устройствами партнёров. В компании отмечают сближение Windows и Xbox, запуск переносимых устройств вроде Xbox Ally и фокус на подписках и облачных технологиях вместо полной зависимости от собственной аппаратной линейки.

Параллельно Xbox испытывает давление по рентабельности: за последние годы были массовые сокращения, реструктуризации и закрытия студий. Менеджмент предпочитает сокращать расходы на дорогую разработку эксклюзивов и переключаться на масштабируемые сервисы — модель, которая меньше зависит от одного поколения консолей и больше от подписной базы.





Ключевые факты

Sarah Bond — ушла с поста президента и операционного директора Xbox; в компании с 2017 года, президент с 2023 года.

Фил Спенсер — также покидает роль главы Microsoft Gaming.

Аша Шарма — назначена EVP и генеральным директором игрового подразделения Microsoft.

Мэтт Бути — повышен до EVP и chief content officer, отвечает за контент и студии.

Контекст: усиление интеграции Windows и Xbox, рост роли Game Pass и облачных сервисов, недавние сокращения и закрытия студий.

Что это значит для игроков и разработчиков

Для подписчиков Game Pass и сторонних партнёров это сигнал к ускорению сервиса: Microsoft делает ставку на масштабируемость и доступность на разных устройствах. Для внутренних студий и команд по аппаратной разработке это риск усиления контроля над бюджетами и приоритезации проектов, которые прямо увеличивают подписную базу или облачный охват.

Победители перестановок очевидны: Аша Шарма и Мэтт Бути получают реальные полномочия и ресурсы. Потенциальные проигравшие — команды, занимающиеся дорогими эксклюзивами и «традиционным» консольным железом, если их проекты не вписываются в сервисно‑ориентированную модель.

Чего ждать дальше

Смена руководства обычно ускоряет внутренние изменения: ожидайте новых назначений в менеджменте, пересмотра дорожных карт студий и более явной поддержки кроссплатформенных решений. Вопрос в том, сумеет ли Microsoft превратить кадровые перестановки в стабильный рост подписчиков и сохранить привлекательность экосистемы для разработчиков — ответ на него мы увидим по релизам и финансовым отчётам в ближайшие 12-18 месяцев.