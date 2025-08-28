Тактическая MMO Armored Warfare запустила акцию «Полный ангар на халяву!». С 28 августа по 11 сентября игроки смогут бесплатно получить десятки премиумных танков, бонусы и золото для ускоренного развития аккаунта.

Что получат новички

Игроки, которые только начинают, могут рассчитывать на щедрый стартовый набор:





премиум-танк 4-го уровня навсегда;

90 дней премиум-статуса;

1 000 золота на аккаунт;

временный доступ к 70 топовым премиумным машинам.

Техника будет открываться поэтапно: в первую неделю — 35 танков, во вторую — ещё 35. Каждую машину можно опробовать в течение трёх дней. Забрать их можно бесплатно в специальном разделе внутриигрового магазина.

Бонусы для ветеранов

Постоянные игроки тоже получат временный доступ к 70 премиум-танкам из магазина. Как и у новичков, техника будет доступна партиями — по 35 машин в неделю.





Машины можно забрать в магазине бесплатно, и они останутся в инвентаре до момента активации, даже если акция уже закончилась. При этом компенсации в золоте за уже имеющиеся танки не предусмотрено.

Внутриигровые бонусы

На время акции действуют специальные ускорители прогресса:





+50% к монетам Боевого пути;

+30% к опыту;

+30% к свободному опыту;

+30% к кредитам.

Эти бонусы позволят быстрее прокачать аккаунт и подготовиться к спецоперациям без длительного «гринда».

Как принять участие

Новичкам нужно зарегистрироваться в Armored Warfare через сайт или VK Play.

После входа в игру подарки автоматически попадут в инвентарь.

Чтобы воспользоваться новыми танками, их нужно вручную «купить» за 0 рублей в магазине.

Важно: в VK Play Маркете бесплатные танки не выдаются.



