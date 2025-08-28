armored warfare k1a1 01
Тактическая MMO Armored Warfare запустила акцию «Полный ангар на халяву!». С 28 августа по 11 сентября игроки смогут бесплатно получить десятки премиумных танков, бонусы и золото для ускоренного развития аккаунта.

Содержание
1. Что получат новички
2. Бонусы для ветеранов
3. Внутриигровые бонусы
4. Как принять участие

Что получат новички

Игроки, которые только начинают, могут рассчитывать на щедрый стартовый набор:


  • премиум-танк 4-го уровня навсегда;
  • 90 дней премиум-статуса;
  • 1 000 золота на аккаунт;
  • временный доступ к 70 топовым премиумным машинам.

Техника будет открываться поэтапно: в первую неделю — 35 танков, во вторую — ещё 35. Каждую машину можно опробовать в течение трёх дней. Забрать их можно бесплатно в специальном разделе внутриигрового магазина.

Бонусы для ветеранов

Постоянные игроки тоже получат временный доступ к 70 премиум-танкам из магазина. Как и у новичков, техника будет доступна партиями — по 35 машин в неделю.


Машины можно забрать в магазине бесплатно, и они останутся в инвентаре до момента активации, даже если акция уже закончилась. При этом компенсации в золоте за уже имеющиеся танки не предусмотрено.

Внутриигровые бонусы

На время акции действуют специальные ускорители прогресса:


  • +50% к монетам Боевого пути;
  • +30% к опыту;
  • +30% к свободному опыту;
  • +30% к кредитам.

Эти бонусы позволят быстрее прокачать аккаунт и подготовиться к спецоперациям без длительного «гринда».

armored warfare sabre 04 1

Как принять участие

  • Новичкам нужно зарегистрироваться в Armored Warfare через сайт или VK Play.
  • После входа в игру подарки автоматически попадут в инвентарь.
  • Чтобы воспользоваться новыми танками, их нужно вручную «купить» за 0 рублей в магазине.

Важно: в VK Play Маркете бесплатные танки не выдаются.


