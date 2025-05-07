В ассортименте Kodak появился портативный проектор Luma 500, оборудованный встроенной батареей. Эта модель поддерживает беспроводное соединение с источником сигнала, отличается небольшими габаритами и функциональностью смарт-телевизора.

Kodak Luma 500 способен проецировать изображение с диагональю до 150 дюймов в формате Full HD. Пиковая яркость равна 150 люменам (ANSI), что делает его более подходящим для использования в темных помещениях или на улице ночью. Встроенные динамики общей мощностью 3 Вт обеспечивают звуковое сопровождение.

Проектор функционирует на базе Google TV 11 и оснащен Wi-Fi модулем для беспроводного доступа в интернет. Питание устройства обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 10 500 мАч, но время автономной работы не указано производителем. Подключение внешних источников сигнала возможно через HDMI с задержкой в 30 мс при частоте обновления 60 Гц.

Габариты Kodak Luma 500: 127x127x33 мм, вес – 545 граммов. Продажи проектора стартовали по стоимости 699 долларов (56 500 руб.).