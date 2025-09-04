Компания Xgimi расширяет свою линейку проекторов, представив серию Horizon 20. В неё вошли три модели, включая флагманскую Horizon 20 Max. Цены начинаются от $1 699.

Линейка Horizon появилась на рынке в прошлом году и быстро завоевала популярность благодаря нескольким версиям для разных сценариев использования. Базовая модель ориентирована на помещения с меньшими требованиями к яркости, а версия Max предлагает оптимальный баланс качества и производительности.





Новая серия, анонсированная на IFA 2025 в Берлине, получила ряд улучшений. Все модели поддерживают Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced. Также реализованы функции сдвига линз и оптического зума для более точной настройки изображения.

Добавлено новое меню Pro Tuning, которое расширяет возможности ручной регулировки. Horizon 20 Max и Pro оснащены объективом X-Master Red Ring и системой из трёх лазеров RGB. У Max яркость достигает 5 700 ISO люмен, у Pro — 4 100 ISO люмен.





Все три проектора используют вращающийся карданный механизм, позволяющий легко изменять угол наклона, а также функцию авторамкировки для быстрой подстройки изображения. Работают устройства под управлением Google TV.

Помимо этого, Xgimi анонсировала Titan — проектор для коммерческого и профессионального применения. Он оснащён двухлазерным двигателем и фирменным процессором X1. Цена пока не раскрыта, но модель обещает быть дорогой.





Продажи серии Horizon 20 стартуют уже сегодня. Стоимость Horizon 20 составляет $1 699, Horizon 20 Pro — $2 499, а Horizon 20 Max — $2 999.