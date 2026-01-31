Компания Google готовится обновить палитру своих доступных беспроводных наушников Pixel Buds 2a, выпущенных в августе прошлого года. Согласно официальным рендерам, опубликованным изданием Android Headlines, к существующим цветам Hazel (оливковый) и Iris (фиолетовый) добавятся два новых варианта: светло-серый «Туман» (Mist) и нежно-розовый «Ягода» (Berry). Ожидается, что новинки поступят в продажу одновременно с анонсом смартфона Pixel 9a, цветовая гамма которого, согласно утечкам, будет включать аналогичные оттенки.

Технические характеристики наушников останутся без изменений. Модель сохранила эргономичный дизайн, разработанный на основе данных сканирования более 45 миллионов ушей, и защиту от влаги и пота по стандарту IP54. Внутри используется фирменный чип Google Tensor A1, 11-миллиметровые динамические драйверы и система активного шумоподавления Silent Seal 1.5 с возможностью регулировки давления в ушах. Для звонков заявлена технология Super Wideband с ИИ-шумоподавлением и ветрозащитой.

Автономность Pixel Buds 2a составляет до 7 часов работы с включённым шумоподавлением и до 20 часов с зарядным кейсом, который поддерживает быструю подзарядку — 5 минут дают около часа воспроизведения. Кейс для новых цветов останется белым с внешней стороны, а внутренняя часть будет окрашена в тон наушникам. Среди ключевых функций — мгновенное сопряжение с устройствами Pixel, многоточечное подключение, пространственный звук и голосовой доступ к ассистенту Gemini.